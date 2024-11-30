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Премьер-лига
ЛНЗ Черкассы
30.11.2024 13:00 – FT 1 : 2
Верес
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Украина. Премьер лига
30 ноября 2024, 20:49 | Обновлено 30 ноября 2024, 20:56
55
0

«Игра на ошибках». Шандрук – о победе над ЛНЗ, Чечера и 7 место в УПЛ

Олег Шандрук похвалил своих подопечных

30 ноября 2024, 20:49 | Обновлено 30 ноября 2024, 20:56
55
0
«Игра на ошибках». Шандрук – о победе над ЛНЗ, Чечера и 7 место в УПЛ
НК Верес. Олег Шандрук

Главный тренер «Вереса» Олег Шандрук похвалил своих подопечных за победу над ЛНЗ в матче 15-го тура УПЛ (1:2). Специалист доволен действиями своих подопечных.

«Приятно побеждать на выезде. Мы продолжили свою беспроигрышную серию. Я благодарен своей команде. Доволен тем, как ребята отработали на поле.

Футбол – это игра на ошибках. Не всегда можно контролировать ход всех событий в поле. Не хочу комментировать ошибки соперника. Буду говорить о своей команде, которая сегодня вышла, очень хотела победить и победила.

Седьмое место в турнирной таблице? Мы не хватаем звезд с неба. Понимаем, где мы сейчас. Понимаем, что строим новенькую команду. И перед нами стоит четкая задача – избежать борьбы за выживание и переходных матчей. Все, что выше – будем считать успехом. И, на мой взгляд, сейчас команда с этим справляется. Я вижу прогресс. Важно, чтобы мы и дальше так прогрессировали от игры к игре.

Сегодня не вышел на замену Марко Мрвальевич. Это связано с ходом событий на поле. Плюс есть тренировочный процесс. Мы внимательно следим за всеми и даем игровое время тем, кто готов помочь команде в конкретном матче на сто процентов.

Хотел бы отметить дебют в основном составе Даниила Чечера. Еще есть над чем работать. Но он – парень с правильным отношением к тренировочному процессу.

Да, мы играем в энергозатратный футбол. Но реалии современного футбола таковы, что при любой стратегии и тактической схеме нужно выдерживать 90 минут в очень интенсивном темпе. Сегодня в последние десять минут мы слишком прижались к своим воротам. И соперник заставлял, и мы сами начали играть по счету. Не хватило десяти минут агрессии на чужой половине поля.

Сейчас мы не можем позволить себе иметь определенное количество игроков одного стабильно высокого уровня. Мы ищем баланс. Ищем игроков, которые на нескольких позициях могут сыграть. Как Гио Куция, как Руслан Степанюк. Поэтому, даже сделав замены, мы не ломаем структуру своей игры, а пытаемся ее усовершенствовать. Пытаемся придерживаться той тактической схемы, которая дает нам результат и в которой мы можем развивать игроков», – сказал Шандрук.

В настоящее время Верес занимает седьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 19 турнирных пунктов после 15 матчей.

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Олег Шандрук пресс-конференция Верес Ровно ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Верес Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Верес
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