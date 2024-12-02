ФОТО. Легенда футбола не в восторге от эротических фото дочери

Экс-футболист «Челси» и сборной Франции Франк Лебеф рассказал о своём отношении к блогерской деятельности его дочери – Джейд Лебеф.

Девушка на своей странице временами публикует довольно откровенный контент, что временами не очень нравится легенде футбола:

«Я не волнуюсь за Джейд, но я предупреждаю ее. Она выполняет работу, которую я не особо ценю. Если есть люди, которым нужен совет и подсказка моей дочери, хорошо, если она их успокоит. Но все это блогерство немного проходит мимо меня, потому что это не то, что было частью моего поколения. Я говорю ей: «Делай, что хочешь, но помни, что твой отец знаменит, и ты всегда будешь дочерью Франка Лебефа».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Если ты покажешь немного своего обнаженного тела, СМИ сразу же напишут: «Дочь Лебефа разделась». Однако мы часто говорим об этом, и она объясняет мне, почему она это делает», – рассказал Франк.