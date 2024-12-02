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02 декабря 2024, 23:27 |
656
2

ФОТО. Легенда футбола не в восторге от эротических фото дочери

Франк Лебеф прокомментировал деятельность своей дочери и дал отцовский совет

02 декабря 2024, 23:27 |
656
2
ФОТО. Легенда футбола не в восторге от эротических фото дочери
Instagram. Джейд Лебеф

Экс-футболист «Челси» и сборной Франции Франк Лебеф рассказал о своём отношении к блогерской деятельности его дочери – Джейд Лебеф.

Девушка на своей странице временами публикует довольно откровенный контент, что временами не очень нравится легенде футбола:

«Я не волнуюсь за Джейд, но я предупреждаю ее. Она выполняет работу, которую я не особо ценю. Если есть люди, которым нужен совет и подсказка моей дочери, хорошо, если она их успокоит. Но все это блогерство немного проходит мимо меня, потому что это не то, что было частью моего поколения. Я говорю ей: «Делай, что хочешь, но помни, что твой отец знаменит, и ты всегда будешь дочерью Франка Лебефа».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Если ты покажешь немного своего обнаженного тела, СМИ сразу же напишут: «Дочь Лебефа разделась». Однако мы часто говорим об этом, и она объясняет мне, почему она это делает», – рассказал Франк.

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Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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contr
Краще ніж шмара Мудрика ☝️
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LexХХХ
Риси обличчя батька)
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