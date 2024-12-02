Рано списали со счетов. Заря одержала волевую победу над Карпатами

В составе «Зари» Младен Бартулович после гостевой ничьи с «Полесьем» произвел несколько кадровых изменений в своем стартовом составе. Вместо Эскиньи, дисквалифицированного Вантуха и Кирюханцева на поле вышли Дришлюк, Мичин и Вакула. После победы в прошлом туре над «Колосом» главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко решил не делать ротаций в составе своих подопечных.

Хозяева поля активнее начали игру, в дебюте которой после передачи Мичина мяч от рук Кемкина отскочил к Горбачу, но тот попал в защитника. Вскоре уже гости имели шанс открыть счет. Дришлюк ошибся с передачей и Очеретько выходил на свидание с вратарем, но Сапутин спас свои ворота.

И все же со временем «Карпаты» сумели забить гол. Слесар ударил по ноге Костенко в своей штрафной и арбитр назначил пенальти. Для львовского клуба это был первый гостевой пенальти в чемпионате. Полегенько впервые в УПЛ пробивал с «точки» (в 141-й игре) и своего шанса не потерял. Для Сапутина это был 3-й из 4-х реализованный пенальти в его ворота.

«Карпаты» вскоре могли увеличить свое преимущество, но Бруниньйо после паса Игора Невеса сходу пробил над перекладиной. Также не хватило точности и Яцыку, который после передачи Горбача, с удаленной позиции пробил низом рядом со штангой. Гости не играли на удержание победного счета и продолжали создавать моменты у ворот «Зари». Однако надежно играл Сапутин, парировав, в частности, удар Костенка.

Во время перерыва Младен Бартулович заменил Слесара, у которого была желтая карточка в игре, на Кирюханцева. Обе команды долго разыгрывали мяч, а первый момент во втором тайме создали гости. После передачи Очеретька пробивал головой Игор Невес, но Сапутин в броске перевел мяч на угловой.

Игроки «Зари» активно пытались избежать поражения и одна из атак луганского клуба завершилась взятием ворот. Яцык отбросил мяч под удар Мичину и тот дальним ударом пробил низом в упор со штангой. Так «Заря» на своем поле забила 450-й гол в УПЛ.

На этом неприятности для "Карпат" не завершились. После передачи Кирюханцева Андерсон Джордан выиграл воздушную дуэль и Мичин первым успел на добивание, оформив свой первый дубль в УПЛ (в 35-й игре). Для «Зари» это был юбилейный, 50-й, дубль в элитном дивизионе Украины.

Под конец игры напряжение на поле выросло и после толкотни игроков арбитру пришлось показать четыре желтых карточки. «Карпаты» имели возможность сравнять счет, но Устименко с близкого расстояния головой пробил мимо ворот. В итоге «Заря» одержала волевую победу и улучшила свое турнирное положение, отставая теперь от «Карпат» на два очка.

Юрий НАЗАРКЕВИЧ

Украинская Премьер-лига. 15-й тур.

«Заря» – «Карпаты» - 2:1

Голы: Мичин, 69, 80 – Полегенько, 20 (пен.)

Предупреждения: Слесарь, 40, Будковский, 41, Дрышлюк, 65, Башич, 84, Мичин, 84 – Костенко, 46, Педросо, 74, Альварес, 77, Бабогло, 84, Мирошниченко, 84

«Заря»: Сапутин – Башич, Джордан, Дрышлюк (Эскинья, 82) – Жуниньо, Яцик, Мичин (Кораблин, 90), Слесар (Кирюханцев, 46) – Горбач (Задорожный, 82), Будковский (Гусев, 90+2), Вакула.

«Карпаты»: Кемкин – Мирошниченко, Педросо, Бабогло, Полегенько – Бруниньо, Альварес, Чачуа – Костенко (Пидлепенец, 75), Игор (Устименко, 75), Очеретько (Стенио, 82).

Арбитр: Олег Когут (Тернополь).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

Удары (в створ): 10 (2) – 11 (5)

Угловые: 3 – 1

Оффсайды: 0 – 1.

ЗАРЯ - КАРПАТЫ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 2°C