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Премьер-лига
Заря
02.12.2024 18:00 – FT 2 : 1
Карпаты Львов
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Украина. Премьер лига
02 декабря 2024, 20:37 |
777
0

Заря – Карпаты – 2:1. Дубль сербского хавбека. Видео голов и обзор матча

Мичин оформил дубль

02 декабря 2024, 20:37 |
777
0
Заря – Карпаты – 2:1. Дубль сербского хавбека. Видео голов и обзор матча
ФК Заря

В матче чемпионата Украины «Заря» на своем поле обыграла «Карпаты» со счетом 2:1, а дубль оформил сербский полузащитник Петар Мичин, который забил два гола во втором тайме.

Команда набирает 19 очков и поднимается на 9-е место. У «Карпат» 21 пункт и 6-я позиция.

Чемпионат Украины. 15-й тур

Заря – Карпаты 2:1
Голы: Мичин, 68, 80 – Полегенько, 20 (с пен)

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Петар Мичин (Заря).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Петар Мичин (Заря).
20’
ГОЛ ! С пенальти забил Павел Полегенько (Карпаты Львов).
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Заря Луганск Карпаты Львов Заря - Карпаты Петар Мичин видео голов и обзор Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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