В матче чемпионата Украины «Заря» на своем поле обыграла «Карпаты» со счетом 2:1, а дубль оформил сербский полузащитник Петар Мичин, который забил два гола во втором тайме.

Команда набирает 19 очков и поднимается на 9-е место. У «Карпат» 21 пункт и 6-я позиция.

Чемпионат Украины. 15-й тур

Заря – Карпаты 2:1

Голы: Мичин, 68, 80 – Полегенько, 20 (с пен)