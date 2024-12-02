02.12.2024 18:00 – FT 2 : 1
Украина. Премьер лига02 декабря 2024, 20:37 |
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Заря – Карпаты – 2:1. Дубль сербского хавбека. Видео голов и обзор матча
Мичин оформил дубль
02 декабря 2024, 20:37 |
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В матче чемпионата Украины «Заря» на своем поле обыграла «Карпаты» со счетом 2:1, а дубль оформил сербский полузащитник Петар Мичин, который забил два гола во втором тайме.
Команда набирает 19 очков и поднимается на 9-е место. У «Карпат» 21 пункт и 6-я позиция.
Чемпионат Украины. 15-й тур
Заря – Карпаты 2:1
Голы: Мичин, 68, 80 – Полегенько, 20 (с пен)
События матча
80’
ГОЛ ! Мяч забил Петар Мичин (Заря).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Петар Мичин (Заря).
20’
ГОЛ ! С пенальти забил Павел Полегенько (Карпаты Львов).
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