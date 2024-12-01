В понедельник, 2 декабря, «Заря» в рамках заключительного матча 15-го тура УПЛ в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского будет принимать «Карпаты». Это будет первый матч в истории встреч соперников.

Заря

В прошлой игре чемпионата «Заря» в гостях сыграла вничью с «Полесьем» со счетом 1:1 и находится на 10-м месте в турнирной таблице. Главный тренер луганского клуба Младен Бартулович так прокомментировал эту игру: «Первый раз в этом сезоне сыграли вничью. Учитывая, как складывалась игра, для нас эта ничья в плюс».

«Заря» на своем поле может забить 450-й гол (еще 1 мяч) или 80-й раз дома сыграть вничью в УПЛ. Безничейная домашняя серия луганского клуба продолжается в чемпионате 7 игр: две победы и пять поражений. Пропустит игру удаленный в прошлом туре Роман Вантух. Оба вратаря Никита Турбаевский («Заря») и Александр Кемкин («Карпаты») могут провести 10-й «сухой» матч в УПЛ.

Карпаты

«Зелено-белые» в прошлом туре дома победили «Колос» со счетом 1:0, увеличив победную серию на своем поле до трех игр подряд в УПЛ. «Карпаты» находятся на 6-м месте в чемпионате. После игры главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко отметил: «Очередные три очка… Мы не должны к этому относиться так, как будто должны это делать после каждого тура, что это должно быть правилом для «Карпат». Мы должны понимать, что находимся на этапе построения команды. Сейчас есть такой результат, который есть – и это хорошо».

Подопечные Владислава Лупашка не играют вничью в УПЛ на протяжении 5-ти игр: четыре победы и поражение. Орест Кузык может провести 150 матч в чемпионатах. Капитан «Карпат» Денис Мирошниченко может забить 10-й гол в УПЛ.

Статистика встреч

«Заря» и «Карпаты» раньше не встречались ни в каких официальных турнирах и проведут свой дебютный матч в УПЛ.

Фемида

Арбитром матча назначен Олег Когут (Тернополь), который в УПЛ провел всего 3 игры. «Карпаты» и «Заря» при этом арбитре проведут первый матч в чемпионате.

Прогноз на противостояние

«Карпаты» в 3-х из 6-ти своих гостевых матчах текущего чемпионата не проигрывали. «Заря» в статусе хозяина поля с начала сезона побеждала только в 2-х из 6-ти игр. Прогнозируем ничью на столичном стадионе.

Ориентировочные составы:

«Заря»: Сапутин, Джордан, Эскинья, Нваезе, Жуниор Рейс, Кирюханцев, Яцык, Башич, Слесар, Горбач, Будковский.

«Карпаты»: Кемкин, Мирошниченко, Адамюк, Полегенько, Жан Педросо, Альварес, Бруниньо, Чачуа, Очеретько, Костенко, Игор Невес.