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Премьер-лига
Заря
02.12.2024 18:00 – FT 2 : 1
Карпаты Львов
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Украина. Премьер лига
03 декабря 2024, 05:31 | Обновлено 03 декабря 2024, 06:18
112
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ЛУПАШКО: «Карпаты доминировали на поле. Мы должны закрывать такие матчи»

Главный тренер Карпат дал пресс-конференцию после матча против Зари

03 декабря 2024, 05:31 | Обновлено 03 декабря 2024, 06:18
112
0
ЛУПАШКО: «Карпаты доминировали на поле. Мы должны закрывать такие матчи»
ФК Карпаты. Владислав Лупашко

Главный тренер львовских Карпат Владислав Лупашко дал пресс-конференцию после матча 15-го тура УПЛ против Зари (1:2).

– Сложилось впечатление, что результат не совсем соответствует тому, что происходило на поле.

– Счет действительно не соответствует игре. Я считаю, что мы в этом матче доминировали во многих фазах игры с мячом и без него. По количеству прикосновений в штрафной площадке, ударах, создании голевых моментов… Это очень хорошо, что мы можем против такой команды как Заря играть с позиции силы. Но мы должны закрывать такие матчи. С большим счетом, чем 1:0 и 2:0. У нас есть возможности и очень качественные моменты с позиционных атак. Это говорит о том, что есть понимание между футболистами, качество, но у нас существуют проблемы с качеством завершающей фазы атаки. Количество моментов, которое у нас есть, нужно превращать в качество. Тогда все будет гораздо лучше с нашей стороны.

– Половина чемпионата позади, а Игорь Невес еще не забивал. Есть ли доверие к нему?

– Мы видим, что не забивает также Устименко. У нас только два нападающих, третьей альтернативы нет. В принципе, Игорь качественно играет в моментах, но ему просто не везет в завершении атак, не хватает последнего удара. Я сторонник того, что нужно доверять игрокам. Если он в твоей команде, преданно работает и может отвечать нашим требованиям, то мы должны ему доверять, как и другим игрокам.

– Как вам первая половина сезона?

– Команда пытается играть первым номером и дома, и на выезде. Также не следует забывать о том, что Карпаты – это команда, недавно игравшая в Первой лиге. Мы хотим, чтобы большинство людей смотрело нашу игру и наслаждалось ею. Это одна из наших глобальных идей. Мы хотим через такое направление перейти к качеству и сделать следующий шаг.

Сейчас наша задача – делать так, чтобы наш и нейтральный болельщик получал удовольствие. Как бы ты ни выиграл матч, твои болельщики всегда будут счастливы. А нейтральный скажет прямо, что ему было не интересно: я не хотел смотреть, я сижу в телефоне параллельно… Вот этого мы не хотим. Мы хотим, чтобы люди покидали ребенка, телефон, женщину, когда играют Карпаты и смотрели футбол. Хочу, чтобы наш болельщик менялся в понимании того, что все измеряется только результатом. Иногда он будет такой, как сегодня, а он очень досадный. Потому что мы сделали сегодня для победы очень много, но мы должны его принять.

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Петар Мичин (Заря).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Петар Мичин (Заря).
20’
ГОЛ ! С пенальти забил Павел Полегенько (Карпаты Львов).
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Николай Степанов Источник: ФК Карпаты Львов
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