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Премьер-лига
Заря
02.12.2024 18:00 - : -
Карпаты Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
01 декабря 2024, 14:17 |
107
0

Заря – Карпаты. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 15-го тура Украинской Премьер-лиги

01 декабря 2024, 14:17 |
107
0
Заря – Карпаты. Текстовая трансляция матча
ФК Заря

В понедельник, 2 декабря, состоится поединок 15 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся луганская «Заря» и львовские «Карпаты». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, игра начнется в 18:00.

Львовская команда демонстрирует уверенную игру в последнее время. В предыдущих пяти матчах «львы» потерпели только одну неудачу, одержав четыре победы и уступив «Александрии». В турнирной таблице «зелено-белые» занимают шестое место. А вот у луганчан, наоборот, с достижением нужного результата возникают проблемы. В предыдущих шести встречах чемпионата «Заря» сумела одержать только одну победу. В прошлом туре львовяне обыграли «Колос» со счетом 1:0, а «черно-белые» сыграли вничью с «Полесьем» - 1:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Карпаты», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Заря
2 декабря 2024 -
18:00
Карпаты Львов
Ничья 3.35 Сделать ставку
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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Карпаты текстовая трансляция
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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