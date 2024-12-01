В понедельник, 2 декабря, состоится поединок 15 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся луганская «Заря» и львовские «Карпаты». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, игра начнется в 18:00.

Львовская команда демонстрирует уверенную игру в последнее время. В предыдущих пяти матчах «львы» потерпели только одну неудачу, одержав четыре победы и уступив «Александрии». В турнирной таблице «зелено-белые» занимают шестое место. А вот у луганчан, наоборот, с достижением нужного результата возникают проблемы. В предыдущих шести встречах чемпионата «Заря» сумела одержать только одну победу. В прошлом туре львовяне обыграли «Колос» со счетом 1:0, а «черно-белые» сыграли вничью с «Полесьем» - 1:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Карпаты», за которой можно следить в украинской версии сайта.