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Германия
02 декабря 2024, 18:43 | Обновлено 02 декабря 2024, 18:55
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Гендиректор Баварии анонсировал продление контрактов звездных футболистов

Джамал Мусиала и Йозуа Киммих получат новые соглашения

02 декабря 2024, 18:43 | Обновлено 02 декабря 2024, 18:55
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Гендиректор Баварии анонсировал продление контрактов звездных футболистов
Getty Images/Global Images Ukraine

Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Кристоф Фройнд анонсировал подписание новых контрактов с Джамалом Мусиалой и Йозуа Киммихом.

«Конечно, это ключевые игроки для нашей команды. Мы ведем с ними переговоры и готовы улучшать условия для этих двух футболистов. И Джамал, и Йозуа настроены положительно.

Для «Баварии» главное - сохранить своих игроков. Мы ценим каждого в команде.

О новых контрактах будет сообщено в ближайшее время», - цитирует Фройнда футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

21-летний немецкий полузащитник Джамал Мусиала в этом сезоне сыграл 10 матчей и забил 6 голов.

29-летний немецкий защитник Йозуа Киммих выходил на поле в новом сезоне 12 матчей.

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Джамал Мусиала Йозуа Киммих
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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