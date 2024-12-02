Гендиректор Баварии анонсировал продление контрактов звездных футболистов
Джамал Мусиала и Йозуа Киммих получат новые соглашения
Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Кристоф Фройнд анонсировал подписание новых контрактов с Джамалом Мусиалой и Йозуа Киммихом.
«Конечно, это ключевые игроки для нашей команды. Мы ведем с ними переговоры и готовы улучшать условия для этих двух футболистов. И Джамал, и Йозуа настроены положительно.
Для «Баварии» главное - сохранить своих игроков. Мы ценим каждого в команде.
О новых контрактах будет сообщено в ближайшее время», - цитирует Фройнда футбольный инсайдер Фабрицио Романо.
21-летний немецкий полузащитник Джамал Мусиала в этом сезоне сыграл 10 матчей и забил 6 голов.
29-летний немецкий защитник Йозуа Киммих выходил на поле в новом сезоне 12 матчей.
🔴🔛 Bayern director Freund: “We're in good talks with both Musiala and Kimmich, we’re positive to extend their contracts”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 2, 2024
“Of course our wish would be to complete the deals as soon as possible”. pic.twitter.com/sthAfgVSHB
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