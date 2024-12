Гендиректор Баварии анонсировал продление контрактов звездных футболистов

Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Кристоф Фройнд анонсировал подписание новых контрактов с Джамалом Мусиалой и Йозуа Киммихом.

«Конечно, это ключевые игроки для нашей команды. Мы ведем с ними переговоры и готовы улучшать условия для этих двух футболистов. И Джамал, и Йозуа настроены положительно.

Для «Баварии» главное - сохранить своих игроков. Мы ценим каждого в команде.

О новых контрактах будет сообщено в ближайшее время», - цитирует Фройнда футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

21-летний немецкий полузащитник Джамал Мусиала в этом сезоне сыграл 10 матчей и забил 6 голов.

29-летний немецкий защитник Йозуа Киммих выходил на поле в новом сезоне 12 матчей.

