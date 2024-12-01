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  4. «Я очень счастлив». Лидер Баварии – о матче против Боруссии Д в Бундеслиге
Германия
01 декабря 2024, 08:59 |
93
0

«Я очень счастлив». Лидер Баварии – о матче против Боруссии Д в Бундеслиге

Джамал Мусиала рад, что забил гол в ворота дортмундской «Боруссии»

01 декабря 2024, 08:59 |
93
0
«Я очень счастлив». Лидер Баварии – о матче против Боруссии Д в Бундеслиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Джамал Мусиала

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала поделился эмоциями после матча против дортмундской «Боруссии» в 12-м туре немецкой Бундеслиги (1:1).

«Мы знали, что первый тайм мы играли не так, как хотели. Мы хорошо подошли ко второму тайму, создали моменты и показали наш менталитет.

К сожалению, сегодня этого было недостаточно для победы, но было важно получить очко. Теперь мы ожидаем игру с «Байером». Это будет важная игра, и мы должны быть свежими в течение 90 минут.

Олисе хорошо подал, а я хорошо перевел мяч в нижний угол. Я всегда стараюсь быть в уголовном для таких ситуаций. Я горжусь этим голом даже больше, чем тем, что я забил за сборную, потому что здесь была правильная техника. Я очень счастлив», – сказал Джамал.

Бавария спокойно возглавляет Бундеслигу после 12 сыгранных матчей, у мюнхенцев есть в своем активе 30 турнирных пунктов.

Ранее сообщалось, что звезда «Баварии» получил травму в матче против дортмундской «Боруссии».

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Джамал Мусиала Бавария Боруссия Дортмунд Бундеслига Боруссия Д - Бавария чемпионат Германии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Bayern & Germany
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