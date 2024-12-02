Известного аргентинского футболиста задержала полиция за угрозы экс-супруге

31-летний аргентинский форвард «Галатасарая» Мауро Икарди приехал в Буэнос-Айрес, где ему должны провести операцию на колене.

Футболист решил временно поселиться в доме своей бывшей жены, Ванды Нары, перед медицинской процедурой. Однако, после ссоры между ними, Ванда обратилась в полицию, сообщив, что Икарди угрожал ей оружием, и она опасается за свою жизнь.

Когда правоохранители прибыли в дом Икарди, футболист спал. Во время обыска оружия не обнаружили, но Икарди запретили приближаться к бывшей жене и ее дому.

Известно, что после развода с Вандой Мауро Икарди неоднократно публиковал провокационные посты в соцсетях.

Впоследствии Мауро покинул полицейский участок и поселился у друга. Через несколько дней игроку проведут операцию на колене.