Определен лучший дриблер в истории футбола. Это не Неймар и Роналдиньо
Наибольшее признание получил бразилец Гарринча
Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших дриблеров в истории футбола.
Первую позицию в рейтинге занял легендарный бразильский вингер Гарринча. За ним разместились два культовых аргентинских футболиста – Лионель Месси и Диего Марадона.
На четвертом месте идет легенда «Манчестер Юнайтед» Джордж Бест, а трехкратный обладатель Золотого мяча Йохан Кройф – 5-й.
Роналдиньо занял в рейтинге шестую строчку, а Неймар получил девятую позицию.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
Рейтинг лучших дриблеров в истории футбола от GiveMeSport
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