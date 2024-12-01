Определен лучший дриблер в истории футбола. Это не Неймар и Роналдиньо

Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших дриблеров в истории футбола.

Первую позицию в рейтинге занял легендарный бразильский вингер Гарринча. За ним разместились два культовых аргентинских футболиста – Лионель Месси и Диего Марадона.

На четвертом месте идет легенда «Манчестер Юнайтед» Джордж Бест, а трехкратный обладатель Золотого мяча Йохан Кройф – 5-й.

Роналдиньо занял в рейтинге шестую строчку, а Неймар получил девятую позицию.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг лучших дриблеров в истории футбола от GiveMeSport