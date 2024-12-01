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01 декабря 2024, 00:26 | Обновлено 01 декабря 2024, 01:31
566
1

Определен лучший дриблер в истории футбола. Это не Неймар и Роналдиньо

Наибольшее признание получил бразилец Гарринча

01 декабря 2024, 00:26 | Обновлено 01 декабря 2024, 01:31
566
1
Определен лучший дриблер в истории футбола. Это не Неймар и Роналдиньо
GiveMeSport

Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших дриблеров в истории футбола.

Первую позицию в рейтинге занял легендарный бразильский вингер Гарринча. За ним разместились два культовых аргентинских футболиста – Лионель Месси и Диего Марадона.

На четвертом месте идет легенда «Манчестер Юнайтед» Джордж Бест, а трехкратный обладатель Золотого мяча Йохан Кройф – 5-й.

Роналдиньо занял в рейтинге шестую строчку, а Неймар получил девятую позицию.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг лучших дриблеров в истории футбола от GiveMeSport

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Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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Комментарии 1
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Saar
Круче дриблінга , ніж у Роналдіньо я не бачив нівкого!!!
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