Источник: «Шовковский 100% остается тренером Динамо»

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Динамо» не планирует увольнять наставника Александра Шовковского, несмотря на провальные выступления в еврокубках (пять поражений и один голов в Лиге Европы).

«Шовковский остается 100%, несмотря на результаты в еврокубках. У него есть шанс выиграть чемпионат, и это для «Динамо ключевое». Весна – ключевой момент для Шовковского. Ему не хватает опыта, но если не работать, то и опыта не будет».

«Он прошлый чемпионат проиграл весной. Получил опыт, и посмотрим уже новой весной», – сказал Цыганык.

Киевляне сейчас лидируют в УПЛ вместе с «Александрией», опережая «Шахтер» на 6 очков.