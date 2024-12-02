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  4. Источник: «Шовковский 100% остается тренером Динамо»
Украина. Премьер лига
02 декабря 2024, 19:11 |
1676
15

Источник: «Шовковский 100% остается тренером Динамо»

Цыганык уверен, что тренера сейчас увольнять не будут

02 декабря 2024, 19:11 |
1676
15
Источник: «Шовковский 100% остается тренером Динамо»
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Динамо» не планирует увольнять наставника Александра Шовковского, несмотря на провальные выступления в еврокубках (пять поражений и один голов в Лиге Европы).

«Шовковский остается 100%, несмотря на результаты в еврокубках. У него есть шанс выиграть чемпионат, и это для «Динамо ключевое». Весна – ключевой момент для Шовковского. Ему не хватает опыта, но если не работать, то и опыта не будет».

«Он прошлый чемпионат проиграл весной. Получил опыт, и посмотрим уже новой весной», – сказал Цыганык.

Киевляне сейчас лидируют в УПЛ вместе с «Александрией», опережая «Шахтер» на 6 очков.

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Динамо Киев Александр Шовковский Игорь Цыганык Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Циганик LIVE
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Комментарии 15
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Перець
Я вам скажу більше 1000%
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+4
дыряво с пердя 🤣
Ни в коем случае не увольняйте Сашо и после восьмого поражения подряд в ЛЕ и с 1 забитым! Ему ж надо достроить лучшую всех времён дыр очку 
Ответить
+1
🔱Avtoigor🔱
От і добре. Стаття не про що
Ответить
+1
Володимир
Кирдик дінамо. 
Ответить
0
Saar
Шовковський- Ребров-2 , тільки в Динамо.
Ответить
-4
Gorilla_Grodd
А кто там из сердец ещё остался, только Суркис? 
Ответить
-4
Показать Скрыть 4 ответа
kadaad
Ну и будет Дина и дальше в .... опе! 
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-5
Показать Скрыть 1 ответ
nivavn
Побачимо, що напише спірт.уа в неділю, після двох матчів з поліграфами.
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-5
LexХХХ
Думаю, що Динамо і чемпіоном не стане. Ще грати і грати.
Ответить
-6
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