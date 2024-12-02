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Англия
02 декабря 2024, 20:11 |
260
1

Лидер Манчестер Сити: «Будем бороться до конца и снова все всем докажем»

Уокер уверен, что команда выйдет из кризиса

02 декабря 2024, 20:11 |
260
1
Лидер Манчестер Сити: «Будем бороться до конца и снова все всем докажем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кайл Уокер

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер уверен, что борьба за титул УПЛ еще не завершилась, несмотря на кризис команды, которая отстает от лидера «Ливерпуля» на 11 очков.

«Мы выигрывали титул АПЛ в последних отрезках сезона, у нас были исторические чемпионаты со 100+ набранными очками. Мы это уже показывали и покажем это снова».

«Я обещаю, что команда будет бороться до конца и снова докажет, что в состоянии справляться с вызовами. Хотя пониманием, что последние недели играем не так, как привыкли», – сказал Уокер.

Манчестерская команда проиграла шесть из последних семи матчей во всех турнирах.

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Иван Зинченко Источник: BBC
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OKs100
Покажут, но только с другим тренером, с этим нет.
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