1 декабря состоялся матч 13-го тура Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» – «Манчестер Сити», в котором хозяева одержали убедительную победу со счетом 2:0.

После этого поединка серия без побед у «горожан» продлилась до семи матчей – шесть поражений и одна ничья.

Английские журналисты сообщат, что руководство «Манчестер Сити» собирается предпринять радикальные меры, чтобы вытащить клуб из затянувшегося кризиса. Главный тренер команды Жузеп Гвардиола получит 200 млн фунтов стерлингов для трансферов во время зимнего окна.

В английском клубе считают, что недостаточная активность летом 2024 года усугубила ситуацию в «Манчестер Сити» и теперь команда страдает из-за отсутствия глубины состава.

Главными трансферными целями выбраны несколько игроков: Мартин Субименди («Реал Сосьедад»), Виктор Дьекереш («Спортинг») и Бруно Гимараеш («Ньюкасл»).