Для адаптации. В Реале готовы вернуть легенду ради Мбаппе

В последнее время становится все более очевидным, что дела как и у Килиана Мбаппе, так и у всего мадридского «Реала» довольно плохи. На фоне тяжелой адаптации француза к новому клубу и адаптации клуба к французу, все больше слышны недовольства главным тренером «сливочных» Карло Анчелотти. В Мадриде рассматривают третий период в клуб Зинедина Зидана, сообщает Fichajes

Тренер, который сам в роли игрока прошел трудную адаптацию в Мадриде, а потом в качестве коуча вывел Карима Бензема на сумасшедший уровень, мог бы отлично сработаться с Мбаппе. Именно Зинедин был первоначальным инициатором перехода Мбаппе в столицу Испании. Третья глава романа между Зинедином Зиданом и мадридским «Реалом» абсолютно не исключена.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе провел 18 матчей, забил 8 голов и отдал 1 ассист.

Анчелотти обратился к фанатам «Реала».