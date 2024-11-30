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  4. Для адаптации. В Реале готовы вернуть легенду ради Мбаппе
Испания
30 ноября 2024, 23:47 |
250
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Для адаптации. В Реале готовы вернуть легенду ради Мбаппе

Зинедин Зидан может вновь возглавить «бланкос»

30 ноября 2024, 23:47 |
250
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Для адаптации. В Реале готовы вернуть легенду ради Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В последнее время становится все более очевидным, что дела как и у Килиана Мбаппе, так и у всего мадридского «Реала» довольно плохи. На фоне тяжелой адаптации француза к новому клубу и адаптации клуба к французу, все больше слышны недовольства главным тренером «сливочных» Карло Анчелотти. В Мадриде рассматривают третий период в клуб Зинедина Зидана, сообщает Fichajes

Тренер, который сам в роли игрока прошел трудную адаптацию в Мадриде, а потом в качестве коуча вывел Карима Бензема на сумасшедший уровень, мог бы отлично сработаться с Мбаппе. Именно Зинедин был первоначальным инициатором перехода Мбаппе в столицу Испании. Третья глава романа между Зинедином Зиданом и мадридским «Реалом» абсолютно не исключена.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе провел 18 матчей, забил 8 голов и отдал 1 ассист.

Анчелотти обратился к фанатам «Реала».

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Килиан Мбаппе Карло Анчелотти Зинедин Зидан Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
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Saar
Не вірю, що Мбаппе має такий рівень, як Бензема! 
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