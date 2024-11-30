«Мы продолжаем сражаться». Анчелотти обратился к фанатам Реала

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти откровенно признал, что у «сливочных» есть некоторые проблемы в текущем сезоне. Итальянец заявил, что только прошлый сезон был для него легким.

«У меня был только один легкий сезон – прошлый. Каждый второй сезон мне приходилось решать проблемы. Лучше понять проблему в ноябре или декабре, чем в апреле или мае. Мы продолжаем сражаться за чемпионство в Ла Лиге. Кроме того, у нас есть сложности с травмами», – сказал Карло.

Мадридский «Реал» проиграл «Ливерпулю» (2:0) в матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов. Сейчас «сливочные» находятся на 24 строчке турнирной таблицы, имея в своем активе шесть турнирных пунктов после 5 туров. В Ла Лиге «сливочные» занимают второе место.

В настоящее время Карло Анчелотти находится под постоянным давлением фанатов и журналистов. В Испании сообщили, что руководство клуба уже приняло решение о будущем Карло в клубе.