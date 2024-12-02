Фиорентина благодарит врачей за скорую помощь. Бове стабилен после инфаркта
Футболиста ждет очень много дополнительных обследований
По информации, обнародованной в социальных сетях клуба, врачам удалось стабилизировать состояние полузащитника. Он уже смог пообщаться с семьей, тренером и товарищами по команде.
Сейчас 22-летнего игрока ждут дополнительные обследования, чтобы установить причины, которые могли вызвать сердечный приступ.
Руководство Фиорентины также выразило благодарность университетской больнице Кареджи и медицинскому персоналу за профессионализм и своевременную помощь.
Инцидент произошел во время матча 14-го тура Серии А между Фиорентиной и Интером, когда Бове внезапно упал на поле. Матч был временно приостановлен на 16-й минуте, а затем перенесен на другой день.
У игрока случился эпилептический приступ, приведший к остановке сердца.
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