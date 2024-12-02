Фиорентина благодарит врачей за скорую помощь. Бове стабилен после инфаркта

По информации, обнародованной в социальных сетях клуба, врачам удалось стабилизировать состояние полузащитника. Он уже смог пообщаться с семьей, тренером и товарищами по команде.

Сейчас 22-летнего игрока ждут дополнительные обследования, чтобы установить причины, которые могли вызвать сердечный приступ.

Руководство Фиорентины также выразило благодарность университетской больнице Кареджи и медицинскому персоналу за профессионализм и своевременную помощь.

Инцидент произошел во время матча 14-го тура Серии А между Фиорентиной и Интером, когда Бове внезапно упал на поле. Матч был временно приостановлен на 16-й минуте, а затем перенесен на другой день.

У игрока случился эпилептический приступ, приведший к остановке сердца.