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  4. Анчелотти разочаровался в игроке Реала и выставил его на трансфер
Испания
30 ноября 2024, 20:53 |
4324
2

Анчелотти разочаровался в игроке Реала и выставил его на трансфер

Ферлан Менди покинет «королевский клуб»

30 ноября 2024, 20:53 |
4324
2
Анчелотти разочаровался в игроке Реала и выставил его на трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Ферлан Менди

Французский фулбек Ферлан Менди покинет мадридский «Реал».

По информации Fichajes, в игре Менди разочаровался главный тренер Карло Анчелотти. Французский игрок уже выставлен на трансфер. В последних матчах Анчелотти начал доверять место в основе молодому испанцу Франу Гарсии, который и должен заменить Менди. «Сливочные» рассчитывают распрощаться с французом следующим летом.

В этом сезоне за «Реал» Менди провел 15 матчей и результативными действиями не отличался.

Ранее сообщалось, что «Реал» летом приобретет звезду «Ливерпуля».

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Ферлан Менди Фран Гарсия Ла Лига чемпионат Испании по футболу трансферы Ла Лиги трансферы Карло Анчелотти
Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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Комментарии 2
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Паша Мех
Что то слабо в это вериться!!Менди игрок основного состава...Ну посмотрим конечно...
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0
_Quantum19_
"25-ті" будуть раді.) Хіба не так?)
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