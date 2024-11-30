Анчелотти разочаровался в игроке Реала и выставил его на трансфер
Ферлан Менди покинет «королевский клуб»
Французский фулбек Ферлан Менди покинет мадридский «Реал».
По информации Fichajes, в игре Менди разочаровался главный тренер Карло Анчелотти. Французский игрок уже выставлен на трансфер. В последних матчах Анчелотти начал доверять место в основе молодому испанцу Франу Гарсии, который и должен заменить Менди. «Сливочные» рассчитывают распрощаться с французом следующим летом.
В этом сезоне за «Реал» Менди провел 15 матчей и результативными действиями не отличался.
Ранее сообщалось, что «Реал» летом приобретет звезду «Ливерпуля».
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