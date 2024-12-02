Жеребьевка Кубка Англии. Арсенал – МЮ, соперники Мудрика и Забарного

Состоялась жеребьевка 3-го раунда Кубка Англии. Топовым противостоянием станет пара Арсенал – Манчестер Юнайтед. Челси Михаила Мудрика сыграет против команды Моркам из Лиги 2.

Борнмут Ильи Забарного сразится с Вест Бромвичем из Чемпионшипа, Эвертон Виталия Миколенко сыграет с Петерборо (Лига 1), а Брентфорду Егора Ярмолюка выпал Плимут (Чемпионшип).

Матчи запланированы на уик-энд 11 января.

Кубок Англии. Жеребьевка 3-го раунда

Арсенал – Манчестер Юнайтед

Саутгемптон – Суонси

Эксетер – Оксфорд

Лейтон Ориент – Дерби

Рэдинг – Бернли

Астон Вилла – Вест Хэм

Норвич – Брайтон

Манчестер Сити – Сэлфорд

Миллуолл – Редбридж

Ливерпуль – Акррингтон Стэнли

Бристоль – Вулверхэмптон

Челси – Моркам

Престон – Чарльтон

Миддлсбро – Блэкберн

Борнмут – Вест Бромвич

Мэнсфилд – Уиган

Темуорт – Тоттенхэм

Халл – Донкастер

Сандерленд – Сток Сити

Лестер – КПР

Брентфорд – Плимут

Ковенстри – Шеффилд Уэнсдей

Ньюкасл – Бромли

Эвертон – Петерборо

Викомб – Портсмут

Бирмингем – Линкольн

Лидс – Харрогейт

Ноттингем Форест – Лутон

Шеффилд Юнайтед – Кардифф

Ипсвич – Бристоль Роверс

Фулхэм – Уотфорд

Кристал Пэлас – Стокпорт