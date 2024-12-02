Жеребьевка Кубка Англии. Арсенал – МЮ, соперники Мудрика и Забарного
Известны все пары очередного раунда Кубка Англии
Состоялась жеребьевка 3-го раунда Кубка Англии. Топовым противостоянием станет пара Арсенал – Манчестер Юнайтед. Челси Михаила Мудрика сыграет против команды Моркам из Лиги 2.
Борнмут Ильи Забарного сразится с Вест Бромвичем из Чемпионшипа, Эвертон Виталия Миколенко сыграет с Петерборо (Лига 1), а Брентфорду Егора Ярмолюка выпал Плимут (Чемпионшип).
Матчи запланированы на уик-энд 11 января.
Кубок Англии. Жеребьевка 3-го раунда
Арсенал – Манчестер Юнайтед
Саутгемптон – Суонси
Эксетер – Оксфорд
Лейтон Ориент – Дерби
Рэдинг – Бернли
Астон Вилла – Вест Хэм
Норвич – Брайтон
Манчестер Сити – Сэлфорд
Миллуолл – Редбридж
Ливерпуль – Акррингтон Стэнли
Бристоль – Вулверхэмптон
Челси – Моркам
Престон – Чарльтон
Миддлсбро – Блэкберн
Борнмут – Вест Бромвич
Мэнсфилд – Уиган
Темуорт – Тоттенхэм
Халл – Донкастер
Сандерленд – Сток Сити
Лестер – КПР
Брентфорд – Плимут
Ковенстри – Шеффилд Уэнсдей
Ньюкасл – Бромли
Эвертон – Петерборо
Викомб – Портсмут
Бирмингем – Линкольн
Лидс – Харрогейт
Ноттингем Форест – Лутон
Шеффилд Юнайтед – Кардифф
Ипсвич – Бристоль Роверс
Фулхэм – Уотфорд
Кристал Пэлас – Стокпорт
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