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Англия
02 декабря 2024, 21:51 | Обновлено 02 декабря 2024, 21:58
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Жеребьевка Кубка Англии. Арсенал – МЮ, соперники Мудрика и Забарного

Известны все пары очередного раунда Кубка Англии

02 декабря 2024, 21:51 | Обновлено 02 декабря 2024, 21:58
351
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Жеребьевка Кубка Англии. Арсенал – МЮ, соперники Мудрика и Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Состоялась жеребьевка 3-го раунда Кубка Англии. Топовым противостоянием станет пара Арсенал – Манчестер Юнайтед. Челси Михаила Мудрика сыграет против команды Моркам из Лиги 2.

Борнмут Ильи Забарного сразится с Вест Бромвичем из Чемпионшипа, Эвертон Виталия Миколенко сыграет с Петерборо (Лига 1), а Брентфорду Егора Ярмолюка выпал Плимут (Чемпионшип).

Матчи запланированы на уик-энд 11 января.

Кубок Англии. Жеребьевка 3-го раунда

Арсенал – Манчестер Юнайтед

Саутгемптон – Суонси

Эксетер – Оксфорд

Лейтон Ориент – Дерби

Рэдинг – Бернли

Астон Вилла – Вест Хэм

Норвич – Брайтон

Манчестер Сити – Сэлфорд

Миллуолл – Редбридж

Ливерпуль – Акррингтон Стэнли

Бристоль – Вулверхэмптон

Челси – Моркам

Престон – Чарльтон

Миддлсбро – Блэкберн

Борнмут – Вест Бромвич

Мэнсфилд – Уиган

Темуорт – Тоттенхэм

Халл – Донкастер

Сандерленд – Сток Сити

Лестер – КПР

Брентфорд – Плимут

Ковенстри – Шеффилд Уэнсдей

Ньюкасл – Бромли

Эвертон – Петерборо

Викомб – Портсмут

Бирмингем – Линкольн

Лидс – Харрогейт

Ноттингем Форест – Лутон

Шеффилд Юнайтед – Кардифф

Ипсвич – Бристоль Роверс

Фулхэм – Уотфорд

Кристал Пэлас – Стокпорт

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Михаил Мудрик Илья Забарный Виталий Миколенко Егор Ярмолюк Кубок Англии по футболу Челси Борнмут Эвертон Арсенал Лондон Александр Зинченко Манчестер Юнайтед Брентфорд
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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