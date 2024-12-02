Албанец, которого покупает Полесье, мог оказаться в Турции

Как и сообщалось накануне, «Полесье» покупает 25-летнего правого фулбека тиранского «Партизани» Анди Хадроя.

По информации Sport.ua, Хадрой уже действительно подписал контракт с житомирянами на три с половиной сезона.

Борьбу за футболиста «Полесье» вело буквально до последнего с клубом турецкой Суперлиги. Тот выглядел фаворитом на то, чтобы подписать Хадроя, но буквально в последний момент трансфер албанца в Турцию сорвался и он принял решение переехать в Украину.

В текущем сезоне Хадрой провел 13 матчей за «Партизани», в которых отличился 2 ассистами. После начала торгов по игроку албанский клуб предпочел не задействовать футболиста в поединках, чтобы тот случайно не получил травму.