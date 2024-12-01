Полесье закрыло трансфер албанского фулбека за 150 тысяч евро

Житомирское «Полесье» закрыло трансфер 25-летнего правого фулбека «Партизани» и сборной Албании (3 матча) Анди Хадроя.

За легионера «волки» заплатили 150 тысяч евро. Также «Партизани» может получить 20% от суммы следующей перепродажи футболиста, если таковая последует.

Хадрой подписал с «Полесьем» контракт на 3,5 года, который вступит в силу с 1 января 2025-го.

По условиям трудового соглашения, зарплата албанского защитника в Украине составит 12 тысяч евро в месяц.

Хадрой провел 12 матчей за «Партизани» в текущем сезоне, однако в последнее время на поле не выходил, так как албанцы вели по нему переговоры с «Полесьем».