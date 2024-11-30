На войне против россии погиб отец игрока Шахтера
Ближайшего родственника потерял Денис Твардовский...
На войне против россии погиб отец вратаря донецкого «Шахтера» Дениса Твардовского – Дмитрий Твардовский. Об этом сообщают официальные социальные сети «горняков».
Во время выполнения боевого задания в Донецкой области 45-летний мужчина вместе с побратимами попал под вражеский обстрел и получил травмы, несовместимые с жизнью.
Дмитрий Анатольевич Твардовский с первых дней полномасштабной войны стал в ряды ВСУ, был минометчиком, служил в самых горячих точках востока Украины, мужественно защищал независимость нашего государства и свободу украинского народа.
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