На войне против россии погиб отец игрока Шахтера

На войне против россии погиб отец вратаря донецкого «Шахтера» Дениса Твардовского – Дмитрий Твардовский. Об этом сообщают официальные социальные сети «горняков».

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области 45-летний мужчина вместе с побратимами попал под вражеский обстрел и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Дмитрий Анатольевич Твардовский с первых дней полномасштабной войны стал в ряды ВСУ, был минометчиком, служил в самых горячих точках востока Украины, мужественно защищал независимость нашего государства и свободу украинского народа.