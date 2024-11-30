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  4. На войне против россии погиб отец игрока Шахтера
Украина. Премьер лига
30 ноября 2024, 16:56 |
3363
0

На войне против россии погиб отец игрока Шахтера

Ближайшего родственника потерял Денис Твардовский...

30 ноября 2024, 16:56 |
3363
0
На войне против россии погиб отец игрока Шахтера
ФК Шахтер. Дмитрий Твардовский

На войне против россии погиб отец вратаря донецкого «Шахтера» Дениса ТвардовскогоДмитрий Твардовский. Об этом сообщают официальные социальные сети «горняков».

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области 45-летний мужчина вместе с побратимами попал под вражеский обстрел и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Дмитрий Анатольевич Твардовский с первых дней полномасштабной войны стал в ряды ВСУ, был минометчиком, служил в самых горячих точках востока Украины, мужественно защищал независимость нашего государства и свободу украинского народа.

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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