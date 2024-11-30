ФОТО. Костюк посетила концерт в Милане. Украинку попытались ограбить
Марта побывала на выступлении группы Kaleo и встретилась с солистом Йокулем Юлиуссоном
29 ноября первая ракетка Украины Марта Костюк посетила концерт группы Kaleo в Милане, Италия.
После выступления украинка встретилась с солистом Йокулем Юлиуссоном и опубликовала совместное фото в своем Instagram:
«Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо!!!! Какое потрясающее шоу. Кто знает меня, тот знает, как сильно я люблю этих ребят. И для JJ, ты такой крут!!!!», – подписала пост Марта.
Но все прошло не совсем гладко. Судя по всему, Марту попытались ограбить. Теннисистка опубликовала фото выбитого заднего стекла:
«Драгоценная поездка в Милан. Кто бы это ни сделал – благослови тебя Господь. Воистину».
Грабители не забрали из багажника спортивный инвентарь, поэтому Марта сделала вывод: «Похоже, они не из мира спорта».
ФОТО. Костюк посетила концерт в Милане. Украинку попытались ограбить
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