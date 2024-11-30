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30 ноября 2024, 14:39 |
1006
0

ФОТО. Костюк посетила концерт в Милане. Украинку попытались ограбить

Марта побывала на выступлении группы Kaleo и встретилась с солистом Йокулем Юлиуссоном

30 ноября 2024, 14:39 |
1006
0
ФОТО. Костюк посетила концерт в Милане. Украинку попытались ограбить
Instagram. Йокуль Юлиуссон и Марта Костюк

29 ноября первая ракетка Украины Марта Костюк посетила концерт группы Kaleo в Милане, Италия.

После выступления украинка встретилась с солистом Йокулем Юлиуссоном и опубликовала совместное фото в своем Instagram:

«Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо!!!! Какое потрясающее шоу. Кто знает меня, тот знает, как сильно я люблю этих ребят. И для JJ, ты такой крут!!!!», – подписала пост Марта.

Но все прошло не совсем гладко. Судя по всему, Марту попытались ограбить. Теннисистка опубликовала фото выбитого заднего стекла:

«Драгоценная поездка в Милан. Кто бы это ни сделал – благослови тебя Господь. Воистину».

Грабители не забрали из багажника спортивный инвентарь, поэтому Марта сделала вывод: «Похоже, они не из мира спорта».

ФОТО. Костюк посетила концерт в Милане. Украинку попытались ограбить

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фото видео Марта Костюк lifestyle ограбление
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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