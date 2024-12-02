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  4. Салах недоволен Ливерпулем, но готов остаться. Хочет выиграть ЛЧ, АПЛ и ЗМ
Англия
02 декабря 2024, 19:40 | Обновлено 02 декабря 2024, 20:29
785
3

Салах недоволен Ливерпулем, но готов остаться. Хочет выиграть ЛЧ, АПЛ и ЗМ

Игрок не против продлить контракт

02 декабря 2024, 19:40 | Обновлено 02 декабря 2024, 20:29
785
3
Салах недоволен Ливерпулем, но готов остаться. Хочет выиграть ЛЧ, АПЛ и ЗМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Мохамед Салах готов остаться в «Ливерпуле» и продлить контракт, который истекает летом 2025 года, на один сезон. При этом лидер команды недоволен тем, как ведет себя клуб.

Руководство все еще не сделало форварду ни одного внятного предложения, создавая у игрока впечатление, что Красные не заинтересованы в новом контракте.

Однако Салах с учетом нынешней формы «Ливерпуля», который лидирует и в АПЛ, и в общей таблице Лиги чемпионов, хочет остаться в команде, чтобы до конца карьеры успеть еще раз выиграть и чемпионат, и главный еврокубковый турнир.

Более того, футболист не отбросил мысль о завоевании Золотого мяча. Мохамед считает, что 32 года не станут помехой, если он сохранит нынешнюю форму.

В текущем сезоне Салах забил 13 голов и сделал 11 результативных передач.

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Мохамед Салах Ливерпуль Английская Премьер-лига Лига чемпионов Золотой мяч
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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VovanSidorovi4
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