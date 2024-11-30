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  4. У кого 9.5? Стала известна оценка Зинченко за 5:2 в матче АПЛ
Англия
30 ноября 2024, 22:09 |
753
0

У кого 9.5? Стала известна оценка Зинченко за 5:2 в матче АПЛ

Александр начал матч в запасе, но вышел во втором тайме

30 ноября 2024, 22:09 |
753
0
У кого 9.5? Стала известна оценка Зинченко за 5:2 в матче АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В субботу, 30 ноября, прошел матч 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Вест Хэм» и «Арсенал».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Лондон Стэдиум». «Арсенал разбил соперника со счетом 5:2.

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Украинский фулбек «Арсенала» Александр Зинченко начал матч в запасе и вышел на поле на 56-й минуте. Авторитетный статистический портал WhoScored оценил выступление Зинченко в этом поединке на 6.2 балла.

Героем поединка стал вингер «канониров» Букайо Сака, который сделал два ассиста и реализовал пенальти. WhoScored оценил выступление вингера на 9.5 баллов.

Оценки матча Вест Хэм – Арсенал от WhoScored

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WhoScored Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Вест Хэм оценки Александр Зинченко
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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