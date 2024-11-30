Затишье после бури. Арсенал практически буднично разгромил Вест Хэм

В воскресенье, 30-го ноября, состоялся матч между «Вест Хэмом» и «Арсеналом» в чемпионате Англии.

Матч 13-го тура АПЛ прошел на стадионе «Лондон».



Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Зрителям данная игра запомнится двумя абсолютно противоположными таймами. К сожалению, самое сладкое осталось не на десерт. Команды забили все свои голы в первом тайме, а их было достаточно. Начался и шел до 34-й минуты матч довольно буднично: фавориты в лице «Арсенала» быстро открыли счет усилиями Габриэля, после чего спустя 17 минут Троссард удвоил преимущество гостей. Стоило Мартину Эдегору реализовать заработанный Букайо Сака пенальти на 34 минуте, как вдруг мы увидели голевое шоу. Сначала Хаверц забил на 36-й минуте, доведя счет до совсем страшного для хозяев, потом за 4 минуты «Вест Хэм» ответил двумя голами: Ван-Биссака и Эмерсон Палмиери отметились взятиями ворот. После чего на пятой добавленной к первому тайме минуте Букайо Сака решили сам забить, сделав счет вновь разгромным.

Что зрители увидели во втором тайме? Ничего. Только замены. Зинченко вышел на поле на 56 минуте и отыграл почти весь 2 тайм.

АПЛ. 13-й тур. 29 ноября

Вест Хэм – Арсенал – 2:5

Голы: Ван-Биссака, 38, Эмерсон Палмиери, 40 – Габриэль, 10, Троссард, 27, Эдегор, 34, Хаверц, 36, Сака, 45+5

Вест Хэм: Фабьянски, Эмерсон Палмиери (Цоуфал, 65), Килман, Тодибо, Ван-Биссака, Пакета(Гвидо Родригес, 78), Соучек, Саммервиль ( Альварес, 46), Солер (Ирвинг), Джаррод Боуэн, Антонио (Ингз, 56)

Арсенал: Райа, Калафьори (Зинченко, 56), Габриэль(Кивьор, 46), Тимбер, Деклан Райс, Жоржиньо, Эдегор (Жезус, 74), Сака (Стерлинг, 74), Хаверц, Троссард (Нванери, 85)