Вест Хэм – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Поединок состоится 30 ноября в 19:30 по Киеву
30 ноября на «Лондон Стэдиум» пройдет матч 13-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Вест Хэм» встретится с «Арсеналом». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.
Вест Хэм
Команда вплоть до лета играла под руководством Мойеса. Дэвид имел репутацию олдскульного специалиста, и приходил как пожарник, но в итоге провел несколько хороших лет, пиком среди которых был, конечно же, успех в Лиге конференций 2023-го года. Но в Лондоне перед новым сезоном решили вдохнуть в проект новый импульс, позвав Лопетеги. Пока что этот шаг и близко не оправдался результатами, особенно с учетом немалых расходов в межсезонье на новичков. Клуб из столицы много пропускает и проигрывает чаще, чем побеждает, в итоге болтаясь в нижней части таблицы Премьер-Лиги. Но после паузы на игры сборных команда собралась и обыграла 2:0 крепкий Ньюкасл.
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Арсенал
Клуб оставлял хорошее впечатление в последние годы. Особенно в 2023/2024, когда, несмотря на возвращение в Лигу чемпионов, удавалось на внутренней арене буквально до последнего тура претендовать на титул в АПЛ - закончили в двух очках позади Манчестер Сити. Казалось, что в этом сезоне получится выйти на первое место, тем более что чемпиона чуть не обыграли в меньшинстве на выезде. Но в середине осени, в том числе из-за ряда травм, подопечные Артеты пережили спад. Благо, что началось новое окно ФИФА, что позволяло Микелю и его тренерскому штабу поработать над ошибками. Это пока что дает результат. Сначала поставили на место Ноттингем Форест, разгромив претендента на место в зоне еврокубков 3:0. Лиссабонский Спортинг в Лиге чемпионов был обыгран еще солиднее, 5:1.
Статистика личных встреч
Молотобойцы не проигрывали трижды кряду. Но в феврале пережили дома разгром 0:6.
Прогноз
Букмекерские конторы считают подопечных Микеля Артеты безоговорочным фаворитом в такой паре. Но соперник просто обязан, исходя из турнирной ситуации, драться всерьез, так что стоит подумать о ставке на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,71).
19:30
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