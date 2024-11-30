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Чемпионат Англии
Вест Хэм
30.11.2024 19:30 - : -
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
30 ноября 2024, 01:32 |
17
0

Вест Хэм – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 ноября в 19:30 матч чемпионата Англии

30 ноября 2024, 01:32 |
17
0
Вест Хэм – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 30 ноября, состоится матч 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вест Хэм» и «Арсенал».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Лондон Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Вест Хэм – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вест Хэм – Арсенал
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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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