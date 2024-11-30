Англия30 ноября 2024, 01:32 |
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Вест Хэм – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 ноября в 19:30 матч чемпионата Англии
30 ноября 2024, 01:32 |
17
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В субботу, 30 ноября, состоится матч 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вест Хэм» и «Арсенал».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Лондон Стэдиум».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
Вест Хэм – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вест Хэм – АрсеналСмотреть трансляцию
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