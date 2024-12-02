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Украина. Премьер лига
02 декабря 2024, 18:50 |
144
0

Защитник Руха пропустит матч с Полесьем

Дениса Слюсара преследуют травмы

02 декабря 2024, 18:50 |
144
0
Защитник Руха пропустит матч с Полесьем
ФК Рух. Денис Слюсар

Как стало известно Sport.ua в пропущенном поединке 1 тура чемпионата УПЛ «Рух» – «Полесье», который состоится 4 декабря, львовянам не поможет 22-летний защитник Денис Слюсар.

По имеющейся информации у него рецидив старой травмы и в последний раз он выходил на поле еще в поединке 11 тура - с «Черноморцем». Похоже, в этом году Слюсар, которого преследуют травмы за «Рух» уже не сыграет.

Также в лазарете находится капитан львовян Марко Сапуга, но он выбыл до конца сезона.

Кстати, с «Полесьем» подопечные Виталия Пономарева еще сыграют 9 декабря в поединке 16 тура, а перед отпуском померяются силами 15 декабря - с «Оболонью».

Ранее мы сообщали, что коуч львовского «Руха» Виталий Пономарев мог покинуть команду после позапрошлого тура.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Полесье Житомир Рух - Полесье Денис Слюсар
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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