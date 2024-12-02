Защитник Руха пропустит матч с Полесьем
Дениса Слюсара преследуют травмы
Как стало известно Sport.ua в пропущенном поединке 1 тура чемпионата УПЛ «Рух» – «Полесье», который состоится 4 декабря, львовянам не поможет 22-летний защитник Денис Слюсар.
По имеющейся информации у него рецидив старой травмы и в последний раз он выходил на поле еще в поединке 11 тура - с «Черноморцем». Похоже, в этом году Слюсар, которого преследуют травмы за «Рух» уже не сыграет.
Также в лазарете находится капитан львовян Марко Сапуга, но он выбыл до конца сезона.
Кстати, с «Полесьем» подопечные Виталия Пономарева еще сыграют 9 декабря в поединке 16 тура, а перед отпуском померяются силами 15 декабря - с «Оболонью».
Ранее мы сообщали, что коуч львовского «Руха» Виталий Пономарев мог покинуть команду после позапрошлого тура.
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