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Украина. Премьер лига
02 декабря 2024, 16:43 | Обновлено 02 декабря 2024, 16:54
806
0

Мотивация. Тренера клуба УПЛ чуть не уволили, но он отобрал очки у Шахтера

Виталий Пономарев мог покинуть «Рух»

02 декабря 2024, 16:43 | Обновлено 02 декабря 2024, 16:54
806
0
Мотивация. Тренера клуба УПЛ чуть не уволили, но он отобрал очки у Шахтера
ФК Рух. Виталий Пономарев

Коуч львовского «Руха» Виталий Пономарев мог покинуть команду после позапрошлого тура, сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, если бы клуб из Львова не отобрал очки у «Левого Берега», то команду бы возглавил новый специалист. Матч закончился со счетом 1:0 в пользу команды Пономарева, после чего, в следующем туре, «Рух» сенсационно сыграл вничью с «Шахтером».

В текущем сезоне «Рух» занимает 7-е место в чемпионате Украины после 14 туров, в которых команда заработала 19 очков.

В доме владельца «Руха» прошел обыск.

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Виталий Пономарев Рух Львов Левый Берег Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Игорь Бурбас
Данііл Киріяка Источник: Игорь Бурбас
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