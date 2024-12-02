Мотивация. Тренера клуба УПЛ чуть не уволили, но он отобрал очки у Шахтера
Виталий Пономарев мог покинуть «Рух»
Коуч львовского «Руха» Виталий Пономарев мог покинуть команду после позапрошлого тура, сообщает журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, если бы клуб из Львова не отобрал очки у «Левого Берега», то команду бы возглавил новый специалист. Матч закончился со счетом 1:0 в пользу команды Пономарева, после чего, в следующем туре, «Рух» сенсационно сыграл вничью с «Шахтером».
В текущем сезоне «Рух» занимает 7-е место в чемпионате Украины после 14 туров, в которых команда заработала 19 очков.
В доме владельца «Руха» прошел обыск.
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