Мотивация. Тренера клуба УПЛ чуть не уволили, но он отобрал очки у Шахтера

Коуч львовского «Руха» Виталий Пономарев мог покинуть команду после позапрошлого тура, сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, если бы клуб из Львова не отобрал очки у «Левого Берега», то команду бы возглавил новый специалист. Матч закончился со счетом 1:0 в пользу команды Пономарева, после чего, в следующем туре, «Рух» сенсационно сыграл вничью с «Шахтером».

В текущем сезоне «Рух» занимает 7-е место в чемпионате Украины после 14 туров, в которых команда заработала 19 очков.

В доме владельца «Руха» прошел обыск.