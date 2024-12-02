Обыски в доме владельца клуба УПЛ. Стали известны подробности

В доме владельца «Руха» Григория Козловского был проведен обыск, сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, во львовском клубе есть задержки по зарплате, причем во второй команде они достигают 3-4 месяцев. На прошлой неделе правоохранители провели дома обыски у владельца клуба, связанные с журналистскими расследованиями о табачном бизнесе.

В текущем сезоне «Рух» занимает 7-е место в чемпионате Украины после 14 туров, в которых команда заработала 19 очков.

«Шахтер» упустил победу над «Рухом».