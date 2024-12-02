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Украина. Премьер лига
02 декабря 2024, 10:24 | Обновлено 02 декабря 2024, 10:42
1540
2

Обыски в доме владельца клуба УПЛ. Стали известны подробности

В доме Григория Козловского прошли обыски

02 декабря 2024, 10:24 | Обновлено 02 декабря 2024, 10:42
1540
2
Обыски в доме владельца клуба УПЛ. Стали известны подробности
Kozlovskyy. Григорий Козловский

В доме владельца «Руха» Григория Козловского был проведен обыск, сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, во львовском клубе есть задержки по зарплате, причем во второй команде они достигают 3-4 месяцев. На прошлой неделе правоохранители провели дома обыски у владельца клуба, связанные с журналистскими расследованиями о табачном бизнесе.

В текущем сезоне «Рух» занимает 7-е место в чемпионате Украины после 14 туров, в которых команда заработала 19 очков.

«Шахтер» упустил победу над «Рухом».

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Рух Львов Украинская Премьер-лига Григорий Козловский чемпионат Украины по футболу Игорь Бурбас
Данііл Киріяка Источник: YouTube
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easterly
Подумалось, що технічну поразку готують після вчорашнього матчу
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Gargantua81
Заря и Рух скоро покинут дружную семью УПЛ
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