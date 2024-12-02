Украина. Премьер лига02 декабря 2024, 10:24 | Обновлено 02 декабря 2024, 10:42
1540
2
Обыски в доме владельца клуба УПЛ. Стали известны подробности
В доме Григория Козловского прошли обыски
02 декабря 2024, 10:24 | Обновлено 02 декабря 2024, 10:42
1540
2
В доме владельца «Руха» Григория Козловского был проведен обыск, сообщает журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, во львовском клубе есть задержки по зарплате, причем во второй команде они достигают 3-4 месяцев. На прошлой неделе правоохранители провели дома обыски у владельца клуба, связанные с журналистскими расследованиями о табачном бизнесе.
В текущем сезоне «Рух» занимает 7-е место в чемпионате Украины после 14 туров, в которых команда заработала 19 очков.
«Шахтер» упустил победу над «Рухом».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 декабря 2024, 20:11 5
Показал шесть пальцев
Зимние виды | 02 декабря 2024, 04:28 1
Американка опередила соперниц и завоевала золотую медаль
Футбол | 02.12.2024, 10:28
Футбол | 01.12.2024, 19:32
Футбол | 02.12.2024, 06:15
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Подумалось, що технічну поразку готують після вчорашнього матчу
Заря и Рух скоро покинут дружную семью УПЛ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.11.2024, 08:24 3
30.11.2024, 11:58 12
Бокс
30.11.2024, 13:57 1
30.11.2024, 22:52
30.11.2024, 08:59 12
30.11.2024, 19:51 4
30.11.2024, 16:56 8