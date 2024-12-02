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Испания
02 декабря 2024, 19:13 |
1595
3

Готов бороться. Цыганков обратился к фанатам в своих соц.сетях

Виктор Цыганков обратился в своем Инстаграм к фанатам

02 декабря 2024, 19:13 |
1595
3
Готов бороться. Цыганков обратился к фанатам в своих соц.сетях
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинский вингер «Жироны» Виктор Циганков обратился выставил пост в Инстаграм после очередного пропущенного из-за травмы матча, в котором каталонский клуб сыграл вничью с «Вильяреалом».

«Я буду пытаться и верить до последнего дня», – написал 27-летний футболист в своем Инстраграм.

В текущем сезоне Виктор Циганков провел 10 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Защитник «Жироны» может стать игроком итальянского гранда.

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Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Виктор Цыганков Instagram
Данііл Киріяка Источник: Instagram
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LexХХХ
Може краще закінчити з футболом? Навіщо так мучити своє тіло?
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kadaad
Реально глубоко пофиг за что он там борется в Жироне......
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