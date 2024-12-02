Испания02 декабря 2024, 19:13 |
1595
3
Готов бороться. Цыганков обратился к фанатам в своих соц.сетях
Виктор Цыганков обратился в своем Инстаграм к фанатам
02 декабря 2024, 19:13 |
1595
3
Украинский вингер «Жироны» Виктор Циганков обратился выставил пост в Инстаграм после очередного пропущенного из-за травмы матча, в котором каталонский клуб сыграл вничью с «Вильяреалом».
«Я буду пытаться и верить до последнего дня», – написал 27-летний футболист в своем Инстраграм.
В текущем сезоне Виктор Циганков провел 10 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 ассист.
Защитник «Жироны» может стать игроком итальянского гранда.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 декабря 2024, 06:15 29
Александрия набрала 36 очков и догнала Динамо на вершине УПЛ
Футбол | 02 декабря 2024, 13:36 7
Иван не подбирал слова, описывая матч 15-го тура УПЛ против «Александрии»
Футбол | 02.12.2024, 03:44
Футбол | 02.12.2024, 19:40
Бокс | 02.12.2024, 03:26
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Може краще закінчити з футболом? Навіщо так мучити своє тіло?
Показать Скрыть 1 ответ
Реально глубоко пофиг за что он там борется в Жироне......
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.11.2024, 19:51 4
01.12.2024, 00:06 68
30.11.2024, 16:39 6
30.11.2024, 22:09 3
30.11.2024, 16:56 9
01.12.2024, 07:21 6
Бокс
30.11.2024, 17:21 2