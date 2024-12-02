Готов бороться. Цыганков обратился к фанатам в своих соц.сетях

Украинский вингер «Жироны» Виктор Циганков обратился выставил пост в Инстаграм после очередного пропущенного из-за травмы матча, в котором каталонский клуб сыграл вничью с «Вильяреалом».

«Я буду пытаться и верить до последнего дня», – написал 27-летний футболист в своем Инстраграм.

В текущем сезоне Виктор Циганков провел 10 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Защитник «Жироны» может стать игроком итальянского гранда.