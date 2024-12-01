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  4. Замена Тео Эрнандесу? Фулбек Жироны может перейти в Милан
Италия
01 декабря 2024, 23:27 |
294
0

Замена Тео Эрнандесу? Фулбек Жироны может перейти в Милан

Мигель Гутьеррес может продолжить карьеру в Серии А

01 декабря 2024, 23:27 |
294
0
Замена Тео Эрнандесу? Фулбек Жироны может перейти в Милан
Getty Images/Global Images Ukraine. Мигель Гутьеррес

Испанский фулбек «Жироны» Мигель Гутьеррес может перейти в «Милан», сообщает Fichajes.

По информации источника, итальянский клуб готовится к уходу ключевого защитника Тео Эрнандеса, которым интересуется «Бавария». Мигель Гутьеррес рассматривается как главный кандидат на замену французу.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 23-летнего Гутьерреса в 25 миллионов евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Гутьррес провел за «Жирону» во всех турнирах 20 матчей, в которых отметился забитыми голами два раза и отдал 3 голевые передачи.

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Іван Распутін Источник: Fichajes.net
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