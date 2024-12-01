Замена Тео Эрнандесу? Фулбек Жироны может перейти в Милан

Испанский фулбек «Жироны» Мигель Гутьеррес может перейти в «Милан», сообщает Fichajes.

По информации источника, итальянский клуб готовится к уходу ключевого защитника Тео Эрнандеса, которым интересуется «Бавария». Мигель Гутьеррес рассматривается как главный кандидат на замену французу.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 23-летнего Гутьерреса в 25 миллионов евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Гутьррес провел за «Жирону» во всех турнирах 20 матчей, в которых отметился забитыми голами два раза и отдал 3 голевые передачи.