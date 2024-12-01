Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Невероятный камбэк. Жирона без Цыганкова сыграла вничью с Вильярреалом
Чемпионат Испании
Вильярреал
01.12.2024 15:00 – FT 2 : 2
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
01 декабря 2024, 17:22 | Обновлено 01 декабря 2024, 18:05
589
0

Невероятный камбэк. Жирона без Цыганкова сыграла вничью с Вильярреалом

Матч закончился со счетом 2:2

01 декабря 2024, 17:22 | Обновлено 01 декабря 2024, 18:05
589
0
Невероятный камбэк. Жирона без Цыганкова сыграла вничью с Вильярреалом
Getty Images/Global Images Ukraine

1 декабря проходит матч 15-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Жироной».

Игра проходит на «Эстадио де ла Керамика» в Вильярреале.

На 23-й минуте нападающий хозяев Тьерно Барри открыл счет в матче. В начале второго тайма Алекс Баэна удвоил преимущество «Вильярреала». Донни ван де Бек сократил отставание «Жироны» на 66-й минуте. На 90-й минуте гол Кристиана Стуани отменили из-за офсайда. Ладислав Крейчи вырвал ничью для гостей на 90+7 минуте.

Украинский полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков не попал в заявку на матч из-за травмы лодыжки.

Ла Лига. 15-й тур. 1 декабря

Вильярреал Жирона 2:2

Гол: Барри, 23, Баэна, 46 - ван де Бек, 66, Крейчи, 90+7

По теме:
Реал – Хетафе. Видео голов и обзор (обновляется)
Вильярреал – Жирона – 2:2. Невероятный камбек. Видео голов и обзор матча
Сыграет ли Лунин? Обнародованы составы на матч Реал – Хетафе
Жирона Вильярреал Вильярреал - Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Виктор Цыганков Донни ван де Бек Алехандро Баэна
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первая победа Аморима в АПЛ. Ман Юнайтед уничтожил Эвертон с Миколенко
Футбол | 01 декабря 2024, 17:31 1
Первая победа Аморима в АПЛ. Ман Юнайтед уничтожил Эвертон с Миколенко
Первая победа Аморима в АПЛ. Ман Юнайтед уничтожил Эвертон с Миколенко

Игра завершилась со счетом 4:0, в параллельном матче Тоттенхэм сыграл вничью с Фулхэмом

Стала известна оценка Забарного за безумный матч в АПЛ с шестью голами
Футбол | 30 ноября 2024, 19:51 3
Стала известна оценка Забарного за безумный матч в АПЛ с шестью голами
Стала известна оценка Забарного за безумный матч в АПЛ с шестью голами

«Борнмут» победил «Вулверхэмптон» со счетом 4:2

Александрия – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 01.12.2024, 11:05
Александрия – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Александрия – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Анчелотти разочаровался в игроке Реала и выставил его на трансфер
Футбол | 30.11.2024, 20:53
Анчелотти разочаровался в игроке Реала и выставил его на трансфер
Анчелотти разочаровался в игроке Реала и выставил его на трансфер
Определен лучший дриблер в истории футбола. Это не Неймар и Роналдиньо
Футбол | 01.12.2024, 07:55
Определен лучший дриблер в истории футбола. Это не Неймар и Роналдиньо
Определен лучший дриблер в истории футбола. Это не Неймар и Роналдиньо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал уволит Анчелотти. Перес решил, кто будет тренером до конца сезона
Реал уволит Анчелотти. Перес решил, кто будет тренером до конца сезона
30.11.2024, 08:59 11
Футбол
КОСОВСКИЙ: «Есть причина, почему Динамо проигрывает 5-й матч подряд в ЛЕ»
КОСОВСКИЙ: «Есть причина, почему Динамо проигрывает 5-й матч подряд в ЛЕ»
30.11.2024, 14:06 1
Футбол
«Он быстро закончит». Чисора назвал победителя 2-го боя Усик – Фьюри
«Он быстро закончит». Чисора назвал победителя 2-го боя Усик – Фьюри
30.11.2024, 07:48 4
Бокс
На войне против россии погиб отец игрока Шахтера
На войне против россии погиб отец игрока Шахтера
30.11.2024, 16:56 5
Футбол
Самый богатый клуб хочет приобрести Мудрика зимой. Есть еще один вариант
Самый богатый клуб хочет приобрести Мудрика зимой. Есть еще один вариант
01.12.2024, 07:21 5
Футбол
Достойный результат. Украина финишировала шестой в смешанной эстафете КМ
Достойный результат. Украина финишировала шестой в смешанной эстафете КМ
30.11.2024, 18:10 27
Биатлон
Хирн назвал боксера, который отправит Джошуа на пенсию
Хирн назвал боксера, который отправит Джошуа на пенсию
30.11.2024, 20:31
Бокс
Фьюри есть, где Усик? Опубликован рейтинг самых богатых боксеров в истории
Фьюри есть, где Усик? Опубликован рейтинг самых богатых боксеров в истории
30.11.2024, 13:16 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем