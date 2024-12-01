Невероятный камбэк. Жирона без Цыганкова сыграла вничью с Вильярреалом

1 декабря проходит матч 15-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Жироной».

Игра проходит на «Эстадио де ла Керамика» в Вильярреале.

На 23-й минуте нападающий хозяев Тьерно Барри открыл счет в матче. В начале второго тайма Алекс Баэна удвоил преимущество «Вильярреала». Донни ван де Бек сократил отставание «Жироны» на 66-й минуте. На 90-й минуте гол Кристиана Стуани отменили из-за офсайда. Ладислав Крейчи вырвал ничью для гостей на 90+7 минуте.

Украинский полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков не попал в заявку на матч из-за травмы лодыжки.

Ла Лига. 15-й тур. 1 декабря

Вильярреал – Жирона – 2:2

Гол: Барри, 23, Баэна, 46 - ван де Бек, 66, Крейчи, 90+7