Невероятный камбэк. Жирона без Цыганкова сыграла вничью с Вильярреалом
Матч закончился со счетом 2:2
1 декабря проходит матч 15-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Жироной».
Игра проходит на «Эстадио де ла Керамика» в Вильярреале.
На 23-й минуте нападающий хозяев Тьерно Барри открыл счет в матче. В начале второго тайма Алекс Баэна удвоил преимущество «Вильярреала». Донни ван де Бек сократил отставание «Жироны» на 66-й минуте. На 90-й минуте гол Кристиана Стуани отменили из-за офсайда. Ладислав Крейчи вырвал ничью для гостей на 90+7 минуте.
Украинский полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков не попал в заявку на матч из-за травмы лодыжки.
Ла Лига. 15-й тур. 1 декабря
Вильярреал – Жирона – 2:2
Гол: Барри, 23, Баэна, 46 - ван де Бек, 66, Крейчи, 90+7
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