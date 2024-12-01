1 декабря состоялся матч 15-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Жироной».

Игра прошла на «Эстадио де ла Керамика» в Вильярреале.

На 23-й минуте нападающий хозяев Тьерно Барри открыл счет в матче. В начале второго тайма Алекс Баэна удвоил преимущество «Вильярреала». Донни ван де Бек сократил отставание «Жироны» на 66-й минуте. Ладислав Крейчи забил второй гол гостей на 90+7 минуте.

Ла Лига. 15-й тур. 1 декабря

Вильярреал – Жирона – 2:2

Гол: Барри, 23, Баэна, 46 – ван де Бек, 66, Крейчи, 90+7

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Барри, 23

ГОЛ! 2:0 Баэна, 46

ГОЛ! 2:1 ван де Бек, 66

ГОЛ! 2:2 Крейчи, 90+7