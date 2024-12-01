Вильярреал – Жирона – 2:2. Невероятный камбек. Видео голов и обзор матча
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1 декабря состоялся матч 15-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Жироной».
Игра прошла на «Эстадио де ла Керамика» в Вильярреале.
На 23-й минуте нападающий хозяев Тьерно Барри открыл счет в матче. В начале второго тайма Алекс Баэна удвоил преимущество «Вильярреала». Донни ван де Бек сократил отставание «Жироны» на 66-й минуте. Ладислав Крейчи забил второй гол гостей на 90+7 минуте.
Ла Лига. 15-й тур. 1 декабря
Вильярреал – Жирона – 2:2
Гол: Барри, 23, Баэна, 46 – ван де Бек, 66, Крейчи, 90+7
Видеообзор матча:
ГОЛ! 1:0 Барри, 23
ГОЛ! 2:0 Баэна, 46
ГОЛ! 2:1 ван де Бек, 66
ГОЛ! 2:2 Крейчи, 90+7
События матча
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