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Вильярреал
01.12.2024 15:00 – FT 2 : 2
Жирона
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Испания
01 декабря 2024, 17:47 | Обновлено 01 декабря 2024, 17:57
902
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Вильярреал – Жирона – 2:2. Невероятный камбек. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзр 15-го тура Ла Лиги

01 декабря 2024, 17:47 | Обновлено 01 декабря 2024, 17:57
902
0
Вильярреал – Жирона – 2:2. Невероятный камбек. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

1 декабря состоялся матч 15-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Жироной».

Игра прошла на «Эстадио де ла Керамика» в Вильярреале.

На 23-й минуте нападающий хозяев Тьерно Барри открыл счет в матче. В начале второго тайма Алекс Баэна удвоил преимущество «Вильярреала». Донни ван де Бек сократил отставание «Жироны» на 66-й минуте. Ладислав Крейчи забил второй гол гостей на 90+7 минуте.

Ла Лига. 15-й тур. 1 декабря

Вильярреал – Жирона – 2:2

Гол: Барри, 23, Баэна, 46 – ван де Бек, 66, Крейчи, 90+7

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Барри, 23

ГОЛ! 2:0 Баэна, 46

ГОЛ! 2:1 ван де Бек, 66

ГОЛ! 2:2 Крейчи, 90+7

События матча

90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Ладислав Крейчи (Жирона).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Донни ван де Бек (Жирона).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Баэна (Вильярреал).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Тьерно Барри (Вильярреал).
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Ла Лига Жирона Вильярреал Вильярреал - Жирона видео голов и обзор Донни ван де Бек Алехандро Баэна чемпионат Испании по футболу Ладислав Крейчи
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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