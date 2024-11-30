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Чемпионат Испании
Вильярреал
01.12.2024 15:00 - : -
Жирона
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Испания
30 ноября 2024, 22:40 | Обновлено 30 ноября 2024, 22:52
72
0

Вильярреал – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 1 декабря в 15:00 по Киеву

30 ноября 2024, 22:40 | Обновлено 30 ноября 2024, 22:52
72
0
Вильярреал – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

1 декабря на «Керамика» пройдет матч 15-го тура Примеры, в котором «Вильярреал» встретится с «Жироной». Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Вильярреал

Команда воспринимается как представитель второго эшелона в испанском футболе. А при Унаи Эмери даже получилось выиграть Лигу Европы, после чего был полуфинал Лиги чемпионов. Но он ушел, и если сначала в Примере был определенный прогресс, то прошлая темпорада была очень непростой. Только возвращение на тренерский пост Марселино позволило стабилизировать ситуацию. В итоге желтый субмарин занял восьмую позицию. Этого не хватило, чтобы стартовать в еврокубках, пусть и только в Лиге конференций. С другой стороны, так можно было сейчас сосредоточиться на прогрессе в Примере в новом розыгрыше. Получается неплохо - подводники выигрывают более половины матчей и претендуют на место в квартете лидеров. Осасуна в прошлом туре быстро повела в два гола после дубля Будимира, но с ней в итоге вырвали ничью.

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Жирона

Клуб - испанский представитель той уникальной тенденции в европейском футболе в сезоне 2023/2024, когда в топ-дивизионах неожиданно выстреливали те, от кого этого никак не ждали. В Примере жиронцы год назад и вовсе лидировали. Но потом, отстав от Барселоны и мадридского Реала, закончили на третьей позиции, что тоже превзошло любые ожидания. Но сейчас, как и ожидалось, команда, продавшая и отпустившая ряд лидеров, резко сдала. У нее мало что получается в дебютной Лиге чемпионов. Очередной неудачей стал поединок на этой неделе со Штурмом - уступили 0:1. Но и в Примере осечек хватает, впрочем, к концу осени закрепились хотя бы в верхней части турнирной таблицы. А Эспаньол и вовсе неделю назад разгромили 4:1.

Статистика личных встреч

Желтый субмарин выиграл шесть из семи последних поединков. Но единственный выигранный матч жиронцев пришелся на прошлый сезон.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в Цыганкова и компанию. Подопечные Марселино набрали форму и дома должны обыгрывать потенциального конкурента (коэффициент - 1,87).

Прогноз Sport.ua
Вильярреал
1 декабря 2024 -
15:00
Жирона
Победа Вильярреала 1.87 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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