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Чемпионат Испании
Вильярреал
01.12.2024 15:00 - : -
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
30 ноября 2024, 21:17 |
108
0

Вильярреал – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 декабря поединок 15-го тура испанской Ла Лиги

30 ноября 2024, 21:17 |
108
0
Вильярреал – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В воскресенье, 1 декабря, состоится матч 15-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Вильярреал» и «Жирона».

Игра пройдет в Вильярреале на стадионе «Эстадио де ла Керамика».

Украинский вингер каталонцев Виктор Цыганков не попал в заявку на матч.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Вильярреал – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вильярреал – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Вильярреал Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Вильярреал - Жирона смотреть онлайн
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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