В воскресенье, 1 декабря, состоится матч 15-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Вильярреал» и «Жирона».

Игра пройдет в Вильярреале на стадионе «Эстадио де ла Керамика».

Украинский вингер каталонцев Виктор Цыганков не попал в заявку на матч.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Вильярреал – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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