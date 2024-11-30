Вильярреал – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 декабря поединок 15-го тура испанской Ла Лиги
В воскресенье, 1 декабря, состоится матч 15-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Вильярреал» и «Жирона».
Игра пройдет в Вильярреале на стадионе «Эстадио де ла Керамика».
Украинский вингер каталонцев Виктор Цыганков не попал в заявку на матч.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Вильярреал – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Имад считает, что была равная игра сильных соперников
Украинцем заинтересовались «Астон Вилла» и «Вест Хэм»