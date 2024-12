В гости ходить не любит. Как Кэрни «размочил» серию длинной в 14 лет

В матче 13-го тура АПЛ, в котором встречались «Тоттенхэм» и «Фулхэм», была преврвана серия длинною в 14 лет и 293 дня.

Шотландский полузащитник «дачников» Том Кэрни забил гостевой гол. Казалось бы, ничего интересного, кроме очередной потери очков команды Постекоглу. Но этот гол стал первым в гостях за такой длинный срок, который указан выше. Кстати, через 16 минут после гола Том получил красную карточку. Матч закончился со счетом 1:1.

14 - Tom Cairney has scored away from home in the Premier League for the first time since March 2010, with this being the longest ever gap between a player scoring in away matches in the competition (14 years and 269 days). Patience. pic.twitter.com/iGdYMEX9OJ