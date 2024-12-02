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Англия
02 декабря 2024, 17:34 | Обновлено 02 декабря 2024, 17:57
321
0

В гости ходить не любит. Как Кэрни «размочил» серию длинной в 14 лет

Том Кэрни забил в гостевом матче впервые за 14 лет

02 декабря 2024, 17:34 | Обновлено 02 декабря 2024, 17:57
321
0
В гости ходить не любит. Как Кэрни «размочил» серию длинной в 14 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Том Кэрни

В матче 13-го тура АПЛ, в котором встречались «Тоттенхэм» и «Фулхэм», была преврвана серия длинною в 14 лет и 293 дня.

Шотландский полузащитник «дачников» Том Кэрни забил гостевой гол. Казалось бы, ничего интересного, кроме очередной потери очков команды Постекоглу. Но этот гол стал первым в гостях за такой длинный срок, который указан выше. Кстати, через 16 минут после гола Том получил красную карточку. Матч закончился со счетом 1:1.

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Фулхэм Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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