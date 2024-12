Манчестер Юнайтед впервые с 2021 года выиграл матч АПЛ, забив 4+ гола

1 декабря в 13-м туре Английской Премьер-лиги на поле встретились «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон». Поединок состоялся на «Олд Траффорд» и завершился со счетом 4:0 в пользу «красных дьяволов». Дублями отметились Маркус Рашфорд и Джошуа Зиркзе.

Это третий поединок Рубена Аморима во главе «красных» во всех турнирах и второй в АПЛ. Португальский тренер смог сделать то, чего не удалось его предшественнику, Эрику Тен Хагу: забить в победном матче Премьер-лиги 4+ гола. Последний раз «Манчестер Юнайтед» забил 4+ гола АПЛ в 2021 году, победив «Лидс» со счетом 5:1, когда тренером команды был Уле Гуннар Сульшер.

Сейчас «красные дьяволы» занимают 9-е место в лиге, имея в своем активе 19 очков за 13 матчей (5 побед, 4 ничьи, 4 поражения).

