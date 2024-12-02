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  4. Манчестер Юнайтед впервые с 2021 года выиграл матч АПЛ, забив 4+ гола
Англия
02 декабря 2024, 03:59 |
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Манчестер Юнайтед впервые с 2021 года выиграл матч АПЛ, забив 4+ гола

Произошло это в матче 13-го тура АПЛ против «Эвертона» (4:0)

02 декабря 2024, 03:59 |
90
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Манчестер Юнайтед впервые с 2021 года выиграл матч АПЛ, забив 4+ гола
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

1 декабря в 13-м туре Английской Премьер-лиги на поле встретились «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон». Поединок состоялся на «Олд Траффорд» и завершился со счетом 4:0 в пользу «красных дьяволов». Дублями отметились Маркус Рашфорд и Джошуа Зиркзе.

Это третий поединок Рубена Аморима во главе «красных» во всех турнирах и второй в АПЛ. Португальский тренер смог сделать то, чего не удалось его предшественнику, Эрику Тен Хагу: забить в победном матче Премьер-лиги 4+ гола. Последний раз «Манчестер Юнайтед» забил 4+ гола АПЛ в 2021 году, победив «Лидс» со счетом 5:1, когда тренером команды был Уле Гуннар Сульшер.

Сейчас «красные дьяволы» занимают 9-е место в лиге, имея в своем активе 19 очков за 13 матчей (5 побед, 4 ничьи, 4 поражения).

Manchester United have won a Premier League game by 4+ goals for the first time since their 5-1 victory over Leeds in August 2021.

They never did it once under Erik ten Hag. 👀 pic.twitter.com/gyHXNkSS1N

— Squawka (@Squawka) December 1, 2024
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Англия Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Манчестер Юнайтед Эвертон Манчестер Юнайтед - Эвертон
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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