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Англия
01 декабря 2024, 20:54 | Обновлено 01 декабря 2024, 21:34
789
2

Неудержимый Салах. Вингер Ливерпуля повторил рекорд Уэйна Руни

Египтянин забил и отдал голевой пас в 36-и играх АПЛ

01 декабря 2024, 20:54 | Обновлено 01 декабря 2024, 21:34
789
2
Неудержимый Салах. Вингер Ливерпуля повторил рекорд Уэйна Руни
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

1 декабря состоялся центральный матч Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» (2:0).

Игра прошла на «Энфилде» в Ливерпуле.

Звездный вингер «мерсисайдцев» Мохамед Салах принял участие сразу в обоих голах его команды. На 12-й минуте египтянин отдал голевую передачу на Коди Гакпо, который открыл счет в матче. А на 84-й минуте Салах с пенальти удвоил преимущество «Ливерпуля».

В общем Салах отметился забитым голом и голевой передачей в 36-ти матчах АПЛ, такое достижение, кроме египтянина, имеет только один игрок – легендарный экс-нападающий Уэйн Руни.

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Уэйн Руни Мохамед Салах рекорд Ливерпуль Манчестер Сити Ливерпуль - Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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MaximusOne
Сіті потрібен такого типу гравець, нехай купляють Кварацхелію.
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