Неудержимый Салах. Вингер Ливерпуля повторил рекорд Уэйна Руни

1 декабря состоялся центральный матч Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» (2:0).

Игра прошла на «Энфилде» в Ливерпуле.

Звездный вингер «мерсисайдцев» Мохамед Салах принял участие сразу в обоих голах его команды. На 12-й минуте египтянин отдал голевую передачу на Коди Гакпо, который открыл счет в матче. А на 84-й минуте Салах с пенальти удвоил преимущество «Ливерпуля».

В общем Салах отметился забитым голом и голевой передачей в 36-ти матчах АПЛ, такое достижение, кроме египтянина, имеет только один игрок – легендарный экс-нападающий Уэйн Руни.

