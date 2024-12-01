Эпилептический приступ. Стало известно состояние игрока Фиорентины

1 декабря игрок Фиорентины Эдуардо Бове потерял сознание в матче 14-го тура Серии А против Интера.

Футболист был доставлен в больницу на скорой помощи. Как сообщает журналист Repubblica Маттео Довеллини, он бодрствует, в сознании и дышит самостоятельно.

По неподтвержденной информации, у Бове случился эпилептический приступ.

Матч Фиорентины и Интера будет доигран в другой день. Скорее всего, команды снова выйдут на поле 2 декабря. В ближайшее время пресс-служба чемпионата поделится официальной информацией о дате доигрывания поединка.