Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эпилептический приступ. Стало известно состояние игрока Фиорентины
Италия
01 декабря 2024, 20:34 | Обновлено 01 декабря 2024, 20:49
2360
1

Эпилептический приступ. Стало известно состояние игрока Фиорентины

Эдуардо Бове доставлен в больницу, он дышит самостоятельно и находится в сознании

01 декабря 2024, 20:34 | Обновлено 01 декабря 2024, 20:49
2360
1
Эпилептический приступ. Стало известно состояние игрока Фиорентины
Getty Images/Global Images Ukraine

1 декабря игрок Фиорентины Эдуардо Бове потерял сознание в матче 14-го тура Серии А против Интера.

Футболист был доставлен в больницу на скорой помощи. Как сообщает журналист Repubblica Маттео Довеллини, он бодрствует, в сознании и дышит самостоятельно.

По неподтвержденной информации, у Бове случился эпилептический приступ.

Матч Фиорентины и Интера будет доигран в другой день. Скорее всего, команды снова выйдут на поле 2 декабря. В ближайшее время пресс-служба чемпионата поделится официальной информацией о дате доигрывания поединка.

По теме:
Удинезе – Дженоа – 0:2. Красная карточка на 4-й минуте. Видео голов и обзор
ФОТО. Малиновский отреагировал на первую победу Виейра во главе Дженоа
ФОТО. Матч Фиорентина – Интер завершили досрочно. Игрок потерял сознание
Фиорентина Серия A травма Интер Милан чемпионат Италии по футболу потеря сознания скорая помощь Фиорентина - Интер Эдоардо Бове больница
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Самый богатый клуб хочет приобрести Мудрика зимой. Есть еще один вариант
Футбол | 01 декабря 2024, 07:21 5
Самый богатый клуб хочет приобрести Мудрика зимой. Есть еще один вариант
Самый богатый клуб хочет приобрести Мудрика зимой. Есть еще один вариант

Михаилом заинтересовался английский «Ньюкасл»

Челси получил предложения по Мудрику от двух клубов АПЛ. Сколько хотят?
Футбол | 01 декабря 2024, 00:06 67
Челси получил предложения по Мудрику от двух клубов АПЛ. Сколько хотят?
Челси получил предложения по Мудрику от двух клубов АПЛ. Сколько хотят?

Украинцем заинтересовались «Астон Вилла» и «Вест Хэм»

Майк Тайсон назвал единственного боксера, с которым отказался проводить бой
Бокс | 01.12.2024, 07:41
Майк Тайсон назвал единственного боксера, с которым отказался проводить бой
Майк Тайсон назвал единственного боксера, с которым отказался проводить бой
Шахтер – Рух – 1:1. Упущенная победа на 90+1-й. Видео голов и обзор матча
Футбол | 01.12.2024, 20:37
Шахтер – Рух – 1:1. Упущенная победа на 90+1-й. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Рух – 1:1. Упущенная победа на 90+1-й. Видео голов и обзор матча
Колос – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 01.12.2024, 13:00
Колос – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Колос – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Одужання!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хирн отреагировал на то, что Кличко хочет провести мегафайт с Дюбуа
Хирн отреагировал на то, что Кличко хочет провести мегафайт с Дюбуа
30.11.2024, 22:52
Бокс
Анчелотти разочаровался в игроке Реала и выставил его на трансфер
Анчелотти разочаровался в игроке Реала и выставил его на трансфер
30.11.2024, 20:53 2
Футбол
Стала известна оценка Забарного за безумный матч в АПЛ с шестью голами
Стала известна оценка Забарного за безумный матч в АПЛ с шестью голами
30.11.2024, 19:51 4
Футбол
Три звезды покинут Барселону летом. Суммарная стоимость – более 100 млн
Три звезды покинут Барселону летом. Суммарная стоимость – более 100 млн
30.11.2024, 13:57 1
Футбол
Почему Кличко собирается провести бой в 48 лет? Известна причина
Почему Кличко собирается провести бой в 48 лет? Известна причина
30.11.2024, 11:58 9
Бокс
Юрий МАКСИМОВ: «Уже на первой минуте игра закончилась»
Юрий МАКСИМОВ: «Уже на первой минуте игра закончилась»
29.11.2024, 19:06 4
Футбол
«Он быстро закончит». Чисора назвал победителя 2-го боя Усик – Фьюри
«Он быстро закончит». Чисора назвал победителя 2-го боя Усик – Фьюри
30.11.2024, 07:48 4
Бокс
У кого 9.5? Стала известна оценка Зинченко за 5:2 в матче АПЛ
У кого 9.5? Стала известна оценка Зинченко за 5:2 в матче АПЛ
30.11.2024, 22:09 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем