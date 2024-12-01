Эпилептический приступ. Стало известно состояние игрока Фиорентины
Эдуардо Бове доставлен в больницу, он дышит самостоятельно и находится в сознании
1 декабря игрок Фиорентины Эдуардо Бове потерял сознание в матче 14-го тура Серии А против Интера.
Футболист был доставлен в больницу на скорой помощи. Как сообщает журналист Repubblica Маттео Довеллини, он бодрствует, в сознании и дышит самостоятельно.
По неподтвержденной информации, у Бове случился эпилептический приступ.
Матч Фиорентины и Интера будет доигран в другой день. Скорее всего, команды снова выйдут на поле 2 декабря. В ближайшее время пресс-служба чемпионата поделится официальной информацией о дате доигрывания поединка.
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