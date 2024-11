Впервые с 2012 года было забито 7 голов за один тайм в матче АПЛ

30 ноября, в 13-м туре Английской Премьер-лиги на Олимпийском стадионе в Лондоне состоялась встреча между «Вест Хэмом» и «Арсеналом». Матч завершился со счетом 5:2 в пользу «канониров».

Интересно отметить, что все 7 забитых голов были оформлены в первом тайме. Это четвертый подобный случай в истории АПЛ, когда за один тайм было забито 7 мячей. Ранее такое случалось в матчах:

В этом сезоне «Арсенал» проводит неплохую кампанию в АПЛ, занимая 2-ю позицию в турнирной таблице после «Ливерпуля» и имея 25 очков (13 матчей: 7 побед, 4 ничьи, 2 поражения).

Что касается «Вест Хэма», то дела у них идут хуже, чем у «канониров»: команда занимает 14-е место с 15 очками (13 матчей: 4 победы, 3 ничьи, 6 поражений).

