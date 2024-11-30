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  4. День-рекорд. Зинченко и КО повторили рекорд Ман Сити, датируемый 1937 годом
Англия
30 ноября 2024, 22:15 |
304
0

День-рекорд. Зинченко и КО повторили рекорд Ман Сити, датируемый 1937 годом

«Арсенал» забил 5 и более голов в 5 выездных матчах в этом календарном году

30 ноября 2024, 22:15 |
304
0
День-рекорд. Зинченко и КО повторили рекорд Ман Сити, датируемый 1937 годом
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсенал

Лондонский «Арсенал» разгромил своих соседей из «Вест Хэма» со счетом 2:5. Данная победа, помимо греющего душу фанатов «каннониров» результата и трех очков, принесла нам очередной побитый рекорд за этот день в высшем дивизионе Англии.

«Арсенал» присоединился к компании из «Сандерленда» и «Манчестер Сити», которым ранее удавалось совершить пять побед с разнице в пять и более мячей в выездных матчах за один календарный год. Предыдущим командам до «Арсенала» это удалось в 1892 и 1937 годах соответсвенно.

«Арсенал» занимает второе место в таблице АПЛ после 13 туров с 25 очками.

Чемпион Европы забил прекрасный гол в ворота «Арсенала».

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Арсенал Лондон Английская Премьер-лига Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу рекорд Сандерленд
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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