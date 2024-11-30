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Англия
30 ноября 2024, 20:59 | Обновлено 30 ноября 2024, 22:07
1466
0

ВИДЕО. Чемпион Европы забил красивейший штрафной Арсеналу

Эмерсон Палмиери исполнил невероятный удар

30 ноября 2024, 20:59 | Обновлено 30 ноября 2024, 22:07
1466
0
ВИДЕО. Чемпион Европы забил красивейший штрафной Арсеналу
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмерсон Палмиери

В матче 13-го тура АПЛ был забит невероятно красивый гол.

Защитнику «Вест Хэма» Эмерсону Палмиери удался невероятный удар со штрафного в ворота лондонского «Арсенала».

Благодаря этому забитому голу «молотобойцы» сократили разрыв в счете до двух забитых.

В текущем сезоне Эмерсон Палмеири провел 14 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу

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Эмерсон Палмиери Арсенал Лондон Вест Хэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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