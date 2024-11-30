ВИДЕО. Чемпион Европы забил красивейший штрафной Арсеналу

В матче 13-го тура АПЛ был забит невероятно красивый гол.

Защитнику «Вест Хэма» Эмерсону Палмиери удался невероятный удар со штрафного в ворота лондонского «Арсенала».

Благодаря этому забитому голу «молотобойцы» сократили разрыв в счете до двух забитых.

В текущем сезоне Эмерсон Палмеири провел 14 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу