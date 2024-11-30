Англия30 ноября 2024, 20:59 | Обновлено 30 ноября 2024, 22:07
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ВИДЕО. Чемпион Европы забил красивейший штрафной Арсеналу
Эмерсон Палмиери исполнил невероятный удар
30 ноября 2024, 20:59 | Обновлено 30 ноября 2024, 22:07
1466
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В матче 13-го тура АПЛ был забит невероятно красивый гол.
Защитнику «Вест Хэма» Эмерсону Палмиери удался невероятный удар со штрафного в ворота лондонского «Арсенала».
Благодаря этому забитому голу «молотобойцы» сократили разрыв в счете до двух забитых.
В текущем сезоне Эмерсон Палмеири провел 14 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу
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