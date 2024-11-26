Почему сборная Украины U-19 провалила квалификацию на Евро

Молодежная сборная Украины не будет представлена ​​на Евро U-19. Команда Дмитрия Михайленко провалила первый отбор к финальной части турнира. Украинцы проиграли все три матча квалификации в Нидерландах. Сначала сенсационно уступили Казахстану – 1:2, затем оказались слабее Словении – 0:1. После чего почти без шансов на выход из группы проиграли минимально хозяевам нидерландцам.

Тренер и состав команды

Дмитрий Михайленко в начале года возглавил сборные Украины 2005 и 2006 годов. До этого с 2006 годом работал Юрий Мороз. С 2005 годом Дмитрий Станиславович выиграл элит-раунд и дошел до полуфинала юношеского Евро в Северной Ирландии.

Основным вратарем команды был Вячеслав Суркис из юношеской команды «Динамо». Он стоял в воротах против казахов и словенцев. В матче с Казахстаном Славик пропустил после прямого удара с углового. В матче с Нидерландами ворота защищал Маркиян Бакус из «Руха». Он тоже играет на уровне только юношеской команды.



Позиция правого защитника была наиболее проблемной. Выбора игроков совсем не было. Эта проблема началась еще на уровне, когда 2006 год впервые собрался. Михайленко использовал единственный реальный или возможный вариант – Максим Коробов из юношеской команды «Динамо». После аренды Алексея Гусева в «Зарю» и травмы Алексея Рыбака на правом фланге «Динамо» U-19 возникла проблема. Игорь Костюк перевел туда центрального защитника Максима Коробова. Навыков ему не хватает точно. Альтернативой стал Даниэль Вернаттус из «Металлиста». На уровне клуба он стабильно играет в первой лиге, но больше на позиции левого защитника.

На противоположном фланге турнир начинал Денис Дикий из юношеской команды «Динамо». Против казахов динамовець не очень впечатлил, поэтому две следующие игры выходил Кирилл Дигтярь из «Металлиста».

Все три игры в центре обороны сыграл динамовец Владислав Захарченко. Первоначально его партнером по линии обороны был Владислав Шершень из юношеской команды «Колоса». В двух следующих матчах – Александр Гавриленко из второй команды «Вроцлава». После начала войны воспитанник киевского «Локомотива» пробовал свои силы в «Лейпциге», а сейчас выступает в Польше, где пока стабильной практики не имеет.



Основным опорником во всех трех матчах был Даниил Ищенко из юношеской команды «Динамо». Это сын Николая Ищенко, игравшего за «Карпаты», «Шахтер», «Мариуполь».

На позиции инсайдов играли игроки из системы «Шахтера» и «Динамо» – Виктор Цуканов и Кирилл Осипенко. Первого весной пиарил Дарио Срна и Цуканов даже тренировался с первой командой «горняков». Осипенко выступал за юношескую команду «Динамо». Являлся героем расследования «Украинской правды». Когда засветился в одном из ночных клубов столицы после начала комендантского часа. Кирилл - родной брат жены защитника «Динамо» Дениса Попова. В роли ротации – Максим Лень из «Фортуны» Дюссельдорф, Захар Бауманн из «МЮ» и представитель «Черноморца» Александр Пшеничнюк. Лень стабильно играет в Германии на уровне юношеской команды. Бауманн недавно получил украинский паспорт и играет стабильно за юношей «красных дьяволов». Пшеничнюк уже выходил за первую команду одесситов.

На флангах атаки между собой менялись – Артем Гусол из «Колоса», Геннадий Синчук из «Металлиста» и Кристиан Шевченко из «Уотфорда». Гусол выходил и забивал за взрослую команду «Колоса». Синчук играет на уровне Первой лиги.



Линия атаки – динамовец Матвей Пономаренко и Александр Ломага. Пономаренко на старте сезона пропустил около двух месяцев. Сейчас только набирает форму. Не идет речь о первой команде. Здесь бы вернуть кондиции прошлого сезона. Ломага на старте сезона активно забивал за юношескую команду «Шахтера», а затем перестал быть результативным.

УАФ. Дмитрий Михайленко

Кадровых потерь у Михайленко не было. Дмитрий Станиславович рассчитывал на всех сильнейших игроков. Суркиса, Шевченко, Дигтяря, Синчука, Пономаренко, Цуканова он знал, потому что вызывал их в сборную 2005 года рождения.

Соперники

Я не вспомню, когда в последний раз сборная Украины на юношеском уровне останавливалась на стадии первой квалификации. Обычно у этого турнира очень лояльная квалификация и невысокий уровень. Можно даже выйти с третьего места из группы в элит-раунд.



Фаворитом нашей группы была команда Нидерландов. Они дома играли квалификацию и всегда на юношеском уровне имеют хорошую команду. Можно выделить полузащитника ПСВ Тайго Ланда, который уже немного выходил за первую команду Эйндховена. Киса Смита из АЗ. Диса Янсе из «Аякса». Суть в том, что у Нидерландов тоже очень мало игроков причастны ко взрослому футболу. Есть определенные звездочки, но это игроки, проходящие свое становление. Ничего удивительного в этой команде нет. На уровне Казахстана и Словении они ничего особенного не показали.

Уровень Казахстана в футболе очень низок. Сборные формируются благодаря местным клубам. Собственная молодежь развивается очень сложно. В квалификации казахи ничего особенного не показали. Удача точно была на их стороне. А потом два матча проиграли.

УАФ

Словенцы берут свой уровень благодаря легионерам. Казахстану дубль сделал Лука Топалович из примаверы «Интера». Вообще, словенский футбол в плане талантов смотрит в сторону Италии. Давид Пейчич выступает за «Удинезе». Лука Млакар и Ловро Голич защищают цвета молодежной команды «Ромы». Макс Билк играет за «Аталанту». Александро Блажич выступает за «Кельн».



При всем уважении к этим соперникам мы могли бороться за второе место. Точно должны были набирать очки. Тем более, что календарь был на нашей стороне. Начинали с казахами, а в третьем туре с Нидерландами, которые могли решить все свои задачи и быть немотивированными. 4 очка при хорошей разнице мячей могло хватить если не для второго места, то стать третьей лучшей командой квалификации.

Причины неудачи

Следует признать, что сейчас УАФ серьезно изменила свое отношение к юношескому футболу. У юношеских команд есть возможность подготовиться, провести селекцию. Уже такого нет, что прямо с корабля на бал. Осенью Михайленко имел два сбора. Поначалу в сентябре две игры против Швейцарии. В октябре – турнир в Марбелье, где удалось сыграть против Нидерландов U-18 и сборной Англии. Тренерский штаб имел возможность за эти два сбора провести селекцию, наиграть состав.



Главная проблема сборной Украины состоит в том, что костяк команды составили игроки «Динамо». 2006 года рождения Вячеслав Суркис. Под него собрали лучших молодых игроков страны в Академию «Динамо». Тогда еще было такое соперничество между «Динамо» и «Металлистом» за лучшую молодежь 2006 года рождения. Потому что харьковчане собирали команду под Егора Красникова.

Когда началась война, большинство игроков оказались в Европе. Матвей Пономаренко был в «Славии» Прага. Владислав Калин – в «Спортинге» Лиссабон. Кирилл Пашко где-то тренировался в Испании. Клуб дал хорошие условия игрокам, чтобы они вернулись в Украину. Не было ДЮФЛ. Весь 2006 год с тренерами вместе уехал в «Зарю», где выступали за юношескую команду.

Где-то этих футболистов размазали. У них хорошие условия, большие зарплаты. У них нет остроты к футболу. На уровне U-17 они уже провалили элитный раунд. Когда проиграли Северной Ирландии и Италии.



Вторая причина – система «Динамо» очень плохо развивает игроков. Несмотря на все таланты, футболисты прогрессируют очень слабо. В клубе надеялись, что 3-5 игроков из этого поколения смогут достичь первой команды. Сейчас уже ожидания куда пессимистичнее. Пономаренко в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром юношеского чемпионата. Летом «Динамо» купило Эдуардо Герреро. Матвей играет свой третий сезон на уровне U-19. Пашко называли «новым Цыганковым», а сейчас о нем вообще не слышно. Был на сборах с первой командой летом, а потом просто пропал.

Третья причина – уровень юношеского чемпионата. Сейчас именно 2006 год стал основным в U-19. У нас есть «Динамо» и «Шахтер», а дальше просто пропасть. Киевляне дважды в сезоне разгромили соперников 10:0. Досталось ЛНЗ и «Руху». Игроков играют далеко не на максимуме возможности. В такой среде развиваться почти невозможно. «Рух», «Александрия», «Полесье», «Ворскла» создали вторые команды во Второй лиге. «Днепр-1» – исчез вообще. «Металлист-1925» вылетел из УПЛ. Юношеская лига серьезно потеряла в своем уровне. Война привела к тому, что многие игроки уехали. Не все они смогли себя найти в футболе за границей. Это также повлияло на уровень команд вне «Динамо», «Шахтера» и «Руха».



Четвертая причина – легионеры. Количество их невелико, а качество незначительно. Гавриленко не смог закрепиться в «Лейпциге». Сейчас во «Вроцлаве» во второй команде не может похвастаться стабильной игровой практикой. Лень стабильно играет на уровне юношеского чемпионата Германии. Бауманну нужно время, чтобы лучше адаптироваться. Шевченко, похоже, не так много играет за «Уотфорд». Богдан Будко из АЗ вызывался в октябре на турнир в Марбелье, но в клубе он играет мало. Не получили вызовы Федор Бабак из «Падерборна» и Максим Бочан из «Кайзерслаутерна». Оба стабильно играют за свои клубы. В 2007 и 2008 годах легионеров гораздо больше и их качество выше. Поэтому не зря появились слухи о натурализации Дани Роззувайло из «Браги». Уровень команды нужно усиливать.

Пятая причина – проблемные позиции и плохая форма. У нас нет правого защитника. Синчук подошел к турниру с травмой. Форма вингера «Металлиста» желала лучшего. Пономаренко еще не набрал форму в текущем сезоне. Ломага не может поддержать свою результативность. Выходит, что проблемы с правым защитником, вингерами и форвардом. Как следствие – огромные проблемы в позиционной атаке. Только один гол в трех матчах.