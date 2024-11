Невероятный контракт для Мусиалы. Игрок будет получать 25 млн евро в год

Немецкий клуб «Бавария» хочет предложить новое соглашение своему звездному полузащитнику Джамалу Мусиале, сообщает Флориан Плеттенберг.

Как сообщает инсайдер, по новому соглашению полузащитник будет получать около 25 миллионов евро в год. Также сообщается, что игрок может получить подписной бонус от клуба. Новый контракт будет действителен до 2029 года.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 21-летнего полузащитника в 130 миллионов евро. Действующий контракт рассчитан до 2026 года.

В нынешнем сезоне Мусиала провел за «Баварию» во всех турнирах 14 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 4 голевых передачи.

Ранее сообщалось, что лидер «Баварии» может покинуть клуб.

