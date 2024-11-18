Невероятный контракт для Мусиалы. Игрок будет получать 25 млн евро в год
«Бавария» хочет продлить контракт со своим звездным игроком
Немецкий клуб «Бавария» хочет предложить новое соглашение своему звездному полузащитнику Джамалу Мусиале, сообщает Флориан Плеттенберг.
Как сообщает инсайдер, по новому соглашению полузащитник будет получать около 25 миллионов евро в год. Также сообщается, что игрок может получить подписной бонус от клуба. Новый контракт будет действителен до 2029 года.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 21-летнего полузащитника в 130 миллионов евро. Действующий контракт рассчитан до 2026 года.
В нынешнем сезоне Мусиала провел за «Баварию» во всех турнирах 14 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 4 голевых передачи.
Ранее сообщалось, что лидер «Баварии» может покинуть клуб.
🚨🆕 According to the current plan, Jamal #Musiala is set to sign a new contract with FC Bayern, extending until at least 2029. A salary of up to €25 million gross per year is under discussion, as exclusively revealed.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) November 18, 2024
In addition, there will be an agent’s commission. However,… pic.twitter.com/Lvnrd7PGyn
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