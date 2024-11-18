Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Невероятный контракт для Мусиалы. Игрок будет получать 25 млн евро в год
Германия
18 ноября 2024, 22:28 | Обновлено 18 ноября 2024, 22:48
774
0

Невероятный контракт для Мусиалы. Игрок будет получать 25 млн евро в год

«Бавария» хочет продлить контракт со своим звездным игроком

18 ноября 2024, 22:28 | Обновлено 18 ноября 2024, 22:48
774
0
Невероятный контракт для Мусиалы. Игрок будет получать 25 млн евро в год
Getty Images/Global Images Ukraine. Джамал Мусиала

Немецкий клуб «Бавария» хочет предложить новое соглашение своему звездному полузащитнику Джамалу Мусиале, сообщает Флориан Плеттенберг.

Как сообщает инсайдер, по новому соглашению полузащитник будет получать около 25 миллионов евро в год. Также сообщается, что игрок может получить подписной бонус от клуба. Новый контракт будет действителен до 2029 года.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 21-летнего полузащитника в 130 миллионов евро. Действующий контракт рассчитан до 2026 года.

В нынешнем сезоне Мусиала провел за «Баварию» во всех турнирах 14 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 4 голевых передачи.

Ранее сообщалось, что лидер «Баварии» может покинуть клуб.

По теме:
Бавария может лишиться лидера. Барселона, Реал и клубы АПЛ – следят
Манчестер Сити удалит из контракта Холанда одну деталь. В чем причина?
Уйдет из клуба. Челси, Реал и Барселона нацелились на немецкого защитника
Джамал Мусиала Бавария Бундеслига чемпионат Германии по футболу продление контракта
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джон ДЖОНС: «Майк Тайсон – ты грязная сволочь»
Бокс | 18 ноября 2024, 16:12 0
Джон ДЖОНС: «Майк Тайсон – ты грязная сволочь»
Джон ДЖОНС: «Майк Тайсон – ты грязная сволочь»

Чемпион UFC прокомментировал поединок американского боксера с Джейком Полом

Безерра разрывает УПЛ, а аналитики CIES уже сравнивают его со звездой Реала
Футбол | 18 ноября 2024, 16:46 14
Безерра разрывает УПЛ, а аналитики CIES уже сравнивают его со звездой Реала
Безерра разрывает УПЛ, а аналитики CIES уже сравнивают его со звездой Реала

«Александрии» удалось подписать легионера, который учится и стремительно прогрессирует

Польша – Шотландия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Футбол | 18.11.2024, 21:21
Польша – Шотландия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Польша – Шотландия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Определена лучшая семерка в футболе. Роналду – только третий. Кто лидер?
Футбол | 18.11.2024, 00:14
Определена лучшая семерка в футболе. Роналду – только третий. Кто лидер?
Определена лучшая семерка в футболе. Роналду – только третий. Кто лидер?
Чемпион чемпионов. Марк Уильямс поднял над головой трофей в 49 лет
Снукер | 18.11.2024, 07:05
Чемпион чемпионов. Марк Уильямс поднял над головой трофей в 49 лет
Чемпион чемпионов. Марк Уильямс поднял над головой трофей в 49 лет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс Льюис высказался о Майке Тайсоне после поражения Джейку Полу
Леннокс Льюис высказался о Майке Тайсоне после поражения Джейку Полу
17.11.2024, 09:11
Бокс
Звезда сборной Украины получил повреждение в матче с Грузией. Его заменили
Звезда сборной Украины получил повреждение в матче с Грузией. Его заменили
16.11.2024, 20:57 13
Футбол
Легендарный Холифилд отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола
Легендарный Холифилд отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола
17.11.2024, 10:31
Бокс
Итоги 5-го тура Лиги наций. Турнирные таблицы: какие шансы сборной Украины?
Итоги 5-го тура Лиги наций. Турнирные таблицы: какие шансы сборной Украины?
17.11.2024, 06:23 13
Футбол
Солнце зашло в Батуми. Украина не смогла обыграть Грузию
Солнце зашло в Батуми. Украина не смогла обыграть Грузию
16.11.2024, 20:57 353
Футбол
Ребров пояснил, почему сборная Украины упустила победу в матче с Грузией
Ребров пояснил, почему сборная Украины упустила победу в матче с Грузией
16.11.2024, 21:59 39
Футбол
Последний шанс для Украины. Албания и Чехия провели скучный матч в ЛН
Последний шанс для Украины. Албания и Чехия провели скучный матч в ЛН
16.11.2024, 23:40 24
Футбол
Зинедин ЗИДАН: «Знаете, кто был моим самым тяжелым соперником в карьере?»
Зинедин ЗИДАН: «Знаете, кто был моим самым тяжелым соперником в карьере?»
18.11.2024, 08:51 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем