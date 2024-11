Робин ван ПЕРСИ: «Я даже не надеюсь работать в Арсенале»

Легендарный экс-нападающий «Арсенала» и сборной Нидерландов Робин ван Перси рассказал, почему не получит работу у «канониров»:

«Ну, я даже не надеюсь работать в «Арсенале». Я думаю, что эта дверь закрыта.Через мой переход в Манчестер Юнайтед, это моя оценка. В футболе никогда не знаешь, но это моя оценка. Для них это еще чутко, а не для меня. Особенно это чувствительно для болельщиков Арсенала.

Я понял, что планировать так далеко вперед вообще не имеет смысла. Я тоже этого не желаю. Я в основном живу здесь и сейчас. Мне очень нравится здесь, и я очень горжусь тем, что буду тренером «Херенвена». Я чувствую себя очень желанным в клубе и среди болельщиков. Я также считаю, что важно, чтобы вы чувствовали себя радушно».

Ранее сообщалось, что Робин ван Перси возглавил нидерландский «Херенвен».

