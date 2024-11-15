Жалят как пчелы. Клуб украинца лучше всех конвертирует удары в голы в АПЛ
«Брентфорд» поражает реализацией в Премьер-лиге
«Брентфорд» является лучшей командой Английской Премьер-лиги в конвертации нанесенных ударов по воротам в голы, сообщает Opta.
Процент ударов, которые стали голевыми, просто впечатляющий – 17,9%.
Команда Ярмолюка – вторая по забитым голам в АПЛ, с показателем в 22 забитых мяча команда из пригорода Лондона идет на уровне с «Манчестер Сити». Выше только «Тоттенхэм», обгоняющий «пчёл» и «горожан» всего на 1 забитый гол.
«Брентфорд» занимает 11-е место в АПЛ после 11 сыгранных туров с 16 очками в своем активе.
17.9% - Brentford's shot conversion in the Premier League this season is 17.9%, the best by a team in a season that Opta has on record since 2003-04. Accurate. pic.twitter.com/ruCSv9clRS— OptaJoe (@OptaJoe) November 14, 2024
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