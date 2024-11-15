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  4. Жалят как пчелы. Клуб украинца лучше всех конвертирует удары в голы в АПЛ
Англия
15 ноября 2024, 19:26 |
201
0

Жалят как пчелы. Клуб украинца лучше всех конвертирует удары в голы в АПЛ

«Брентфорд» поражает реализацией в Премьер-лиге

15 ноября 2024, 19:26 |
201
0
Жалят как пчелы. Клуб украинца лучше всех конвертирует удары в голы в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Франк

«Брентфорд» является лучшей командой Английской Премьер-лиги в конвертации нанесенных ударов по воротам в голы, сообщает Opta.

Процент ударов, которые стали голевыми, просто впечатляющий – 17,9%.

Команда Ярмолюка – вторая по забитым голам в АПЛ, с показателем в 22 забитых мяча команда из пригорода Лондона идет на уровне с «Манчестер Сити». Выше только «Тоттенхэм», обгоняющий «пчёл» и «горожан» всего на 1 забитый гол.

«Брентфорд» занимает 11-е место в АПЛ после 11 сыгранных туров с 16 очками в своем активе.

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Брентфорд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Егор Ярмолюк Тоттенхэм
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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