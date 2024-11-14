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Лига наций
14 ноября 2024, 11:44 | Обновлено 14 ноября 2024, 12:20
2016
19

Что нашей сборной светит в Лиге наций, и при чем здесь Ярмоленко

Валерий Василенко – о раскладах и микроклимате в сборной Украины

14 ноября 2024, 11:44 | Обновлено 14 ноября 2024, 12:20
2016
19
Что нашей сборной светит в Лиге наций, и при чем здесь Ярмоленко
uaf.ua

В Лиге наций национальной сборной Украины осталось провести два поединка. В пятом туре подопечные Сергея Реброва сыграют против сборной Грузии, а в последний игровой день их соперником будет национальная команда Албании. Оба матча состоятся на полях наших оппонентов.

На данный момент в активе «сине-желтых» – четыре очка. И последнее место в группе.

Однако, несмотря на незавидное турнирное положение, наша команда все еще имеет шансы финишировать на первом месте в квартете. Но для этого должны сложиться в правильной конфигурации определенные условия.

Кроме того, что нам кровь из носу нужно выигрывать обе встречи, еще нужно, чтобы сборная Чехии оба свои поединки не выиграла (чехи сыграют на выезде с албанцами, а затем дома будут принимать сборную Сакартвело).

Однако, если подопечные Ивана Гашека выиграют хотя бы один поединок из оставшихся двух, наша команда не сможет их потеснить с первого места.

Тем не менее, если украинцы все равно в оставшихся поединках добудут максимальное количество баллов, они финишируют на второй строчке. Это без оглядки на исход противостояний в параллельных встречах.

И в таком случае, то есть финиша на втором месте, команда Реброва получит право сыграть в матчах плей-офф за повышение в классе с одной из команд, которая займет итоговое третье место в одной из групп дивизиона А.

Для того, чтобы Украина финишировала на второй строчке в группе, может хватить и четырех очков. Но при таком раскладе нужно уповать и на соперников, чтобы те тоже теряли очки. Теоретически нас может устроить ничья в Тбилиси, если при этом и чехи не выиграют у албанцев.

Если же наша команда наберет три очка, то она в лучшем случае может претендовать на третье место в группе. Однако оно может и не оказаться спасительным в плане продления прописки в дивизионе В, поскольку третье место нашей группы играет в плей-офф со вторым местом одной из команд из дивизиона С.

Два очка в оставшихся матчах, не говоря уже об одном, почти наверняка отправляют Украину в дивизион С (понятное дело, что два поражения нас туда отправляют автоматически).

Если говорить объективно, то наши шансы финишировать во главе турнирной таблицы призрачны. Есть сомнения не только в том, что наша команда сможет добыть максимум баллов в двух поединках на выезде против серьезных оппонентов. Есть сомнения и в том, что Чехия не сможет добыть хотя бы одной победы в оставшихся двух матчах.

Более того, третье-четвертое итоговые места для нашей команды видятся куда более реальными, нежели две первые позиции. И такой пессимизм обоснован, в первую очередь, провальным стартом подопечных Реброва в нынешней ЛН: ноль очков в двух поединках (против Албании и Чехии).

Если бы наши футболисты в стартовых играх смогли добыть хотя бы одно очко, сейчас бы их турнирные перспективы котировались куда более оптимистично. Однако по факту имеем то, что имеем. От этого и отталкиваемся.

***

Но в сложившейся ситуации есть еще и «другая очередь». Речь – о моральном микроклимате в главной команде страны. При всем желании назвать этот микроклимат здоровым или хотя бы нормальным не получается.

После двух поражений нашей сборной на старте ЛН, в прессу стали сочиться нелицеприятные подробности взаимоотношений главного тренера «сине-желтых» с некоторыми его подопечными. По имеющейся информации, Ребров потерял контакт с некоторыми игроками сборной, и параллельно некоторые игроки сборной стали не понимать требований главного тренера.

Нездоровая атмосфера в национальной сборной сложилась еще после Евро-2024. Конкретно – после стартового поединка, проваленного нашей командой (разгром от Румынии 0:3). Тогда, по слухам, футболисты сами захотели разобраться в причинах поражения, проигнорировав на этих разборках наставника.

С тех пор Ребров утратил «легкость» в отношениях с подопечными. Утратил он их с «нелегкой» руки Андрея Ярмоленко – капитана и многолетнего лидера сборной, который, по слухам, и был инициатором тех разборок после игры с румынами, на которые не допустили Реброва.

А еще, по некоторой информации, у Реброва натянутые отношения с Зинченко, Малиновским и Степаненко. Вроде бы как футболист «Арсенала» в кулуарах высказывал недовольство и о своей роли в нынешней сборной Украины, и о методах работы главного тренера.

uaf. Александр Зинченко

Однако проигнорировать Зинченко Ребров не может. Пока «канонир» был на больничном, он его не вызывал. Но как только Александр начал получать игровую практику в клубе, он получил и вызов в сборную.

Если бы Ребров проигнорировал Зинченко, то ситуация была бы, как минимум, странной. Хотя, если называть вещи своими именами, при таком раскладе это был бы скандал.

Однако капитана «Динамо» Ребров продолжает игнорировать. Ярмоленко оклемался от травмы, и его опыт и лидерские качества наверняка бы пригодились сейчас в сборной – в самый решающий момент в нынешней ЛН. Но, похоже, Ребров затаил обиду на Ярмолу. Затаил крепко. Ибо не довызвал Андрея в сборную и после того, как стало понятно, что из-за затянувшегося восстановления национальной команде не поможет Цыганков.

Не поможет ей и Буяльский, который первоначально был в резервном списке, а затем его перевели в основу. Но у Виталия оперативно «нарисовалось» повреждение, которое вызывает кривотолки.

Не приедет в главную команду страны и голкипер «Реала» Лунин. Андрей не травмирован – тренируется по графику с основой «сливочных». У него причина неприезда иного характера – «по семейным обстоятельствам».

Вышеизложенное наталкивает на мысль о том, что сейчас наши футболисты не спешат в главную команду страны. И что главная команда страны для них – это скорее повинность, а не привилегия.

И частично такая неприятная ситуация сложилась по вине главного тренера главной команды страны, который, с одной стороны, постоянно акцентирует внимание на том, что, дескать, Лига наций – второстепенный турнир. А с другой – бьет горшки с подопечными.

Посему весьма сложно в подобных обстоятельствах рассчитывать на подвиг.

Но мы, болельщики, будем на него рассчитывать. Как и на чудо. Нам деваться некуда.

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статьи эксклюзив сборная Украины по футболу Лига наций
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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Комментарии 19
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kolisnyk
Ні Ребров, ні Ярмоленко разом з Зінченком та Малиновським там не потрібні.
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+2
Gargantua81
я бы не вызывал не только Ярмоленко, но и Малиновского с Зинченко. Они давно уже ничего не дают для сборной.
Последний пример с привлечением Гуцуляка и Калюжного показал, что команде нужна свежая кровь и мотивация.
менталитет наших игроков такой, что добившись успехов в Европе, они начинают игру за сборную воспринимать туристическую поездку в перерывах между эмоционально напряженными играми в клубе. Это портит атмосферу в команде. 
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0
antt
Я так зрозумів нашій збірній якщо навіть третє місце займе буде грати перехідні матчі в нижчий дивізіон. І тоді така перспектива буде дуже реальна. Якщо друге - то перехідні у вищий дивізіон. Якщо тут правильно вказані правила на прикладі Англії: https://www.eurosport.com/football/uefa-nations-league/2024-2
025/england-nations-league-permutations-qualify-promotion-relegation-world-
cup-lee-carsley-thomas-tuchel_sto20053747/story.shtml Вже б написали всі комбінації у нашій групі які можливі, щоб все знали наперед і по ходу орієнтувалися, що до чого виходить.
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0
Gargantua81
а я не понял чего Тымчик уехал, травма или форма не устроила?
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0
Falko
Матеріал подається як аналіз розкладів перед останньою спаркою, але дуже швидко і передбачувано скочується в "поганого Реброва". Я навіть трохи побоююсь за Валерія Василенка: підкрадись до нього хтось ззаду в темному місці і шепни на вухо: "Ребров" - людину інсульт може вхопити )
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0
C.Пеклов
В нашій групі все може трапитися.Я б не виключав жоден із варіантів.Зб.України треба менше катати м'яча в захисті(тільки якщо 3-0),і все вийде.Бажаю нашим хлопцям вдалих результатів!
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0
Burevestnik
із Динамо хто крім Буяльського ще травмований і не приїхав у збірну?
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0
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mig3131
Ніколи не був для мене Ребров великим тренером. Але ж і Ярмоленко та Зінченко також не зірки і це доказує їх гра в Європі. Добротні футболісти , не більше. Так що гра нашої збірної залежить від всіх видимих та невидимих представників футбольного життя країни. Не бажання футболістів грати в такій збірній зрозуміле. Ніхто не хоче бути "невісткою", продати себе з такою грою не можливо, та ще й травму можуть отримати.
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0
Nick.Grabowski
Реброву потрібно шукати кістяк команди, які би хотіли грати як за державу, так і за головного тренера. Які би цінували сам виклик в національну збірну, які би були патріотами-професіоналами в душі та в справах, а не імітували свою патріотичність (професійну відданість), промовляючи гарні слова.
А це можна побачити по індивідуальній ігровій статистиці гравців (ТТД, дистанція, боротьба, швидкість, креатив, пресинг тощо).
В збірній Україні мають грати ті, хто багато, самовіддано, порядно, розумно та творчо працює на команду.
Це видно по індивідуальних ігрових показниках ефективності конкретних футболістів, а не по порожнім (шаблонним) словам футболістів до-і-після матчів або зі статей лакейських "журналістів". 
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0
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Nick.Grabowski
А що наша збірна буде робити в дивізіоні А (чи є це заслуженим)?
В збірної України стільки ігрових проблем в доволі слабенькій (посередній) групі дивізіону В. 
Залишитися в дивізіоні В - це нормальна / адекватна історія станом на зараз. 
Поточна збірна України - це середня / посередня за своїм рівнем, була і залишається такою. 
Тут головне не вилетіти в дивізіон С. 
Від того, що українські змі (лакеї) зробили з наших посередніх гравців - легенд та зірок футболу, вони не стали трушними майстрами та справжніми зірками футболу в реальності на європейській арені.  
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-2
zelc006
Динмівьке серденько подихає у конвульсіях...
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-2
Fuz1982z
4 місце нам світить
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-2
Xvalenok03
Опаньки. Нежданчик. Не думал что ярмоленко с ребровым в контрах.
Эпидемия травм у динамовских тоже вызывает подозрение.
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-3
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