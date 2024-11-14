Что нашей сборной светит в Лиге наций, и при чем здесь Ярмоленко

В Лиге наций национальной сборной Украины осталось провести два поединка. В пятом туре подопечные Сергея Реброва сыграют против сборной Грузии, а в последний игровой день их соперником будет национальная команда Албании. Оба матча состоятся на полях наших оппонентов.

На данный момент в активе «сине-желтых» – четыре очка. И последнее место в группе.

Однако, несмотря на незавидное турнирное положение, наша команда все еще имеет шансы финишировать на первом месте в квартете. Но для этого должны сложиться в правильной конфигурации определенные условия.

Кроме того, что нам кровь из носу нужно выигрывать обе встречи, еще нужно, чтобы сборная Чехии оба свои поединки не выиграла (чехи сыграют на выезде с албанцами, а затем дома будут принимать сборную Сакартвело).

Однако, если подопечные Ивана Гашека выиграют хотя бы один поединок из оставшихся двух, наша команда не сможет их потеснить с первого места.

Тем не менее, если украинцы все равно в оставшихся поединках добудут максимальное количество баллов, они финишируют на второй строчке. Это без оглядки на исход противостояний в параллельных встречах.

И в таком случае, то есть финиша на втором месте, команда Реброва получит право сыграть в матчах плей-офф за повышение в классе с одной из команд, которая займет итоговое третье место в одной из групп дивизиона А.

Для того, чтобы Украина финишировала на второй строчке в группе, может хватить и четырех очков. Но при таком раскладе нужно уповать и на соперников, чтобы те тоже теряли очки. Теоретически нас может устроить ничья в Тбилиси, если при этом и чехи не выиграют у албанцев.

Если же наша команда наберет три очка, то она в лучшем случае может претендовать на третье место в группе. Однако оно может и не оказаться спасительным в плане продления прописки в дивизионе В, поскольку третье место нашей группы играет в плей-офф со вторым местом одной из команд из дивизиона С.

Два очка в оставшихся матчах, не говоря уже об одном, почти наверняка отправляют Украину в дивизион С (понятное дело, что два поражения нас туда отправляют автоматически).

Если говорить объективно, то наши шансы финишировать во главе турнирной таблицы призрачны. Есть сомнения не только в том, что наша команда сможет добыть максимум баллов в двух поединках на выезде против серьезных оппонентов. Есть сомнения и в том, что Чехия не сможет добыть хотя бы одной победы в оставшихся двух матчах.

Более того, третье-четвертое итоговые места для нашей команды видятся куда более реальными, нежели две первые позиции. И такой пессимизм обоснован, в первую очередь, провальным стартом подопечных Реброва в нынешней ЛН: ноль очков в двух поединках (против Албании и Чехии).

Если бы наши футболисты в стартовых играх смогли добыть хотя бы одно очко, сейчас бы их турнирные перспективы котировались куда более оптимистично. Однако по факту имеем то, что имеем. От этого и отталкиваемся.

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Но в сложившейся ситуации есть еще и «другая очередь». Речь – о моральном микроклимате в главной команде страны. При всем желании назвать этот микроклимат здоровым или хотя бы нормальным не получается.

После двух поражений нашей сборной на старте ЛН, в прессу стали сочиться нелицеприятные подробности взаимоотношений главного тренера «сине-желтых» с некоторыми его подопечными. По имеющейся информации, Ребров потерял контакт с некоторыми игроками сборной, и параллельно некоторые игроки сборной стали не понимать требований главного тренера.

Нездоровая атмосфера в национальной сборной сложилась еще после Евро-2024. Конкретно – после стартового поединка, проваленного нашей командой (разгром от Румынии 0:3). Тогда, по слухам, футболисты сами захотели разобраться в причинах поражения, проигнорировав на этих разборках наставника.

С тех пор Ребров утратил «легкость» в отношениях с подопечными. Утратил он их с «нелегкой» руки Андрея Ярмоленко – капитана и многолетнего лидера сборной, который, по слухам, и был инициатором тех разборок после игры с румынами, на которые не допустили Реброва.

А еще, по некоторой информации, у Реброва натянутые отношения с Зинченко, Малиновским и Степаненко. Вроде бы как футболист «Арсенала» в кулуарах высказывал недовольство и о своей роли в нынешней сборной Украины, и о методах работы главного тренера.

uaf. Александр Зинченко

Однако проигнорировать Зинченко Ребров не может. Пока «канонир» был на больничном, он его не вызывал. Но как только Александр начал получать игровую практику в клубе, он получил и вызов в сборную.

Если бы Ребров проигнорировал Зинченко, то ситуация была бы, как минимум, странной. Хотя, если называть вещи своими именами, при таком раскладе это был бы скандал.

Однако капитана «Динамо» Ребров продолжает игнорировать. Ярмоленко оклемался от травмы, и его опыт и лидерские качества наверняка бы пригодились сейчас в сборной – в самый решающий момент в нынешней ЛН. Но, похоже, Ребров затаил обиду на Ярмолу. Затаил крепко. Ибо не довызвал Андрея в сборную и после того, как стало понятно, что из-за затянувшегося восстановления национальной команде не поможет Цыганков.

Не поможет ей и Буяльский, который первоначально был в резервном списке, а затем его перевели в основу. Но у Виталия оперативно «нарисовалось» повреждение, которое вызывает кривотолки.

Не приедет в главную команду страны и голкипер «Реала» Лунин. Андрей не травмирован – тренируется по графику с основой «сливочных». У него причина неприезда иного характера – «по семейным обстоятельствам».

Вышеизложенное наталкивает на мысль о том, что сейчас наши футболисты не спешат в главную команду страны. И что главная команда страны для них – это скорее повинность, а не привилегия.

И частично такая неприятная ситуация сложилась по вине главного тренера главной команды страны, который, с одной стороны, постоянно акцентирует внимание на том, что, дескать, Лига наций – второстепенный турнир. А с другой – бьет горшки с подопечными.

Посему весьма сложно в подобных обстоятельствах рассчитывать на подвиг.

Но мы, болельщики, будем на него рассчитывать. Как и на чудо. Нам деваться некуда.