Роналду и Куарежма вновь играют за Спортинг. Есть нюанс

Недавно в интернете появилось фото состава «Спортинга» U-14 с двумя очень интересными совпадениями.

В составе заявлены Криштиану Роналду и Рикарду Куарежма. Как такое произошло? В забавном совпадении «приняли участие» как и чистая случайность, так и семейные связи.

Местный Криштиану Роналду – 12-летний парнишка, который не имеет ничего общего с легендой мирового футбола. Не связаны ни родовыми связями, ни позицией: молодой Криштиану в этом сезоне в большинстве матчей выступает в роли правого защитника.

А вот Рикарду Куарежма, которого обнаружили в «Спортинге», имеет прямое отношение к бывшему игроку «Челси», «Барселоны» и все того же «Спортинга» – это его 14-летний сын.