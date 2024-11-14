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Португалия
14 ноября 2024, 14:04 | Обновлено 14 ноября 2024, 14:13
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1

Роналду и Куарежма вновь играют за Спортинг. Есть нюанс

Молодые Криштиану Роналду и Рикардо Куарежма обнаружены в молодежной команде «Спортинга»

14 ноября 2024, 14:04 | Обновлено 14 ноября 2024, 14:13
311
1
Роналду и Куарежма вновь играют за Спортинг. Есть нюанс
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду и Рикарду Куарежма

Недавно в интернете появилось фото состава «Спортинга» U-14 с двумя очень интересными совпадениями.

В составе заявлены Криштиану Роналду и Рикарду Куарежма. Как такое произошло? В забавном совпадении «приняли участие» как и чистая случайность, так и семейные связи.

Местный Криштиану Роналду – 12-летний парнишка, который не имеет ничего общего с легендой мирового футбола. Не связаны ни родовыми связями, ни позицией: молодой Криштиану в этом сезоне в большинстве матчей выступает в роли правого защитника.

А вот Рикарду Куарежма, которого обнаружили в «Спортинге», имеет прямое отношение к бывшему игроку «Челси», «Барселоны» и все того же «Спортинга» – это его 14-летний сын.

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Криштиану Роналду Рикарду Куарежма Спортинг Лиссабон чемпионат Португалии по футболу
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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andrsad1969
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